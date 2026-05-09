Según el análisis, los bodegueros del país son compradores muticanal a la hora de abastecerse de productos, siendo que un 60% de tenderos utilizan más de dos plataformas para surtir sus negocios. Dentro de las principales opciones que barajan los comercios figuran los distribuidores y comercios mayoristas, aunque también van ganando terreno en las preferencia las adquisiciones vía aplicativos.

“Hoy, un 12% de bodegueros observan a las aplicaciones como su destino principal de compra, sin que ello signifique que como opciones secundarias de adquisición también tengan a los distribuidores o mayoristas. Más aún si tenemos en cuenta que los comerciantes son multicanal”, explicó Patricia Pellón, gerente Comercial de Lock by Dichter & Neira.

En este punto, la ejecutiva destacó la propuesta de compra vía aplicativos que ofrecen grandes compañías como Backus (BEES), Alicorp (Diadía), Nestlé (Nesmitra), entre otros, los cuales por medio de estas alternativas facilitan a los bodegueros una adecuada gestión de pedidos, inventarios; además, de acceso a beneficios.

“Aunque la compra de las bodegas aún es dominado por distribuidores y mayoristas, con una penetración aún pequeña de los aplicativos, la diferencia surge en el surtido de las bodegas donde un 93% de tenderos reconoce que entre el 25% y 50% de la mercadería que tienen en sus tiendas proviene de los canales digitales que ofrecen los fabricantes”, refirió la vocera.

Dicha situación en el inventario de productos no solo es la fotografía de las bodegas de Lima, sino también una realidad en los negocios de comerciantes jóvenes y más familiarizados con la tecnología que se sitúan en el interior del país. “La barrera que todavía encuentran estas apps para una mayor penetración son la desconfianza o el temor que prevalece en bodegueros mayores, quienes por escepticismo o desconocimiento al uso de estas opciones, todavía esperan la visita del promotor de ventas”, añadio.

Por el momento, los comerciantes que apuestan por los aplicativos de los fabricantes justifican su uso en atributos, como las promociones, el mejor precio y la entrega rápida , cualidades que gatillan la compra dentro de estas plataformas.

“Para los comercios ubicados en Lima y las zonas sur y centro es determinante las promociones y el mejor precio; en tanto, que en el norte también se valora la entrega rápida como atributo. De ello, podemos concluir que el uso de aplicaciones responde a beneficios económicos más que a conveniencia”, remarcó la ejecutiva.

Pagos digitales en bodegas

En otro aspecto en el que las bodegas también se vienen digitalizando son en las modalidades de pago, a partir de la expansión de las billeteras digitales como medio de compra. Así, Pellón manifestó que, a diferencia del 2023 cuando un 63% de bodegueros aceptaba que usaba apps como Yape o Plin para cobrar las compras, hoy un 96% reconoce estar abierto al pago digital.

“Es un medio de pago que se ha profundizado de manera más fuerte después de la pandemia y en la ola ha jalado incluso a los bodegueros de edad mayor, que inicialmente puede que hayan preferido el efectivo, pero que ahora también ofrecen un número para hacer el depósito digital”, agregó.

La vocera señaló que la nueva dinámica digital ha generado cambios tangibles en el comportamiento del consumidor, tales como una mayor frecuencia de compra en aquellos negocios que aceptan las billeteras digitales, menor discusión por el vuelto tras la compra e incluso un aumento en el ticekt de venta .

Ficha técnica:

Metodología: encuestas presenciales a bodegueros.

Alcance: Lima; región norte (Chiclayo, Piura y Trujillo); región sur (Arequipa, Cusco e Ica - Chincha); y centro (Huancayo).

Muestra: 1,785 bodegas.

Fecha de campo: Marzo de 2026.

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