Hoy, un 12% de bodegueros observan a las aplicaciones como su destino principal de compra. (Foto: Difusión)
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Mayumi García
mailMayumi García

La digitalización se mueve a pasos agigantados y negocios del canal tradicional tampoco se encuentran exentos de terminar incorporando a la tecnología dentro de sus procesos. Así, lo advierte un estudio de la consultora Lock by Dichter & Neira, que profundiza sobre las nuevas herramientas usadas por las conocidas tienditas de barrio para la compra de la mercadería que destinan al consumidor final.

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