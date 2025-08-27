Con más de medio millón de bodegas en el país, la tecnología se convierte en aliada clave para que estos negocios mantengan su vigencia en el mercado. Foto: Andina/ Referencial.
Con más de medio millón de bodegas en el país, la tecnología se convierte en aliada clave para que estos negocios mantengan su vigencia en el mercado. Foto: Andina/ Referencial.
Mayumi García
Las bodegas o las denominadas tiendas son un negocio del canal tradicional bastante arraigado en el mercado peruano y cuya presencia no escapa ni siquiera a los pueblos más remotos del país. Sin embargo, también es real que la penetración del canal moderno a través de sus diversos formatos viene generando impacto en la dinámica de venta de estos comercios, advierte el estudio “Percepción y Expectativas de Bodegueros”, de Lock & Asociados.

