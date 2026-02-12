De acuerdo con el estudio, 39% de bodegueros en Perú considera que sus negocios están siendo seriamente afectados por las tiendas de conveniencia (Oxxo, Tambo, Listo, entre otras) , siendo esta percepción, principalmente, de los pequeños empresarios de las ciudades del norte y centro del país, así como de Lima . En ese sentido, los bodegueros destacaron que el perjuicio de las tiendas de conveniencia sobre sus negocios es mayor inclusive al generado por los comercios de descuento (otro formato del canal moderno también en expansión).

“Como primera conclusión partamos de que hay un 16% de bodegueros que asegura que los hard discounters (Mass, Tiendas 3A, entre otros) les impacta negativamente; sin embargo, esta cifra crece cuando se trata de tiendas de conveniencia, donde el porcentaje afectado aumenta a 39%. Luego, si bien los tenderos venden menos por la presencia de las tiendas de descuento, hay un mayor número de comerciantes que pierde clientes y ajusta precios debido a la competencia de las tiendas de conveniencia”, comentó Patricia Pellón, gerente Comercial de Lock by Dichter & Neira.

Entre los bodegueros impactados negativamente por las tiendas de conveniencia, el 56% afirma que vende menos, 34% pierde clientes y un 10% reconoce que tiene presión para bajar precios. Por el contrario, dentro de los perjudicados por las tiendas de descuento, un 84% transacciona menos, 13% ha perdido clientes y solo un 3% tuvo la necesidad de reducir tarifas.

“Tenemos a un sector bodeguero afectado por los discounters, pero a otro mucho mayor perjudicado por las tiendas de conveniencia. Posiblemente, este muy relacionado con la misión de compra, donde la tienda de descuento tiene la figura de abastecimiento, mientras que en la tienda de conveniencia, la compra es más circunstancial y de impulso, con categorías que usualmente eran de rotación más rápida en una bodega”, explicó la vocera.

Actualmente, las tiendas de conveniencia están restando ventas a estos comercios del canal tradicional, principalmente, en bebidas alcohólicas y no alcohólicas; comidas preparadas (dulces y salados); snacks (chocolates, galletas, golosinas) y cigarrillos.

¿Cómo enfrentan la competencia las bodegas?

Pese a que las bodegas son afectadas por las tiendas de conveniencia, el análisis de Lock by Dichter & Neira también evidencia que la respuesta de los propietarios de estos negocios es pasiva, a tal punto que 62% de los perjudicados asegura no haber realizado ningún cambio. En tanto, el resto se ha orientado a acciones aisladas como el surtido de bebidas alcohólicas y no alcohólicas o comida preparada, ampliar horarios de atención y bajar precios en productos de impulso.

“Los bodegueros vienen haciendo más en cuanto a acciones para enfrentar a los discounters, pero es más difícil cuando se trata de competir con el formato de conveniencia. La negociación de precios es mucho mejor en este tipo de tiendas, donde quizá se puede respetar el precio sugerido, mayor cantidad de ofertas y muchas estrategias a las que las bodegas no tienen acceso”, remarcó.

Dichos comerciantes reconocen en las tiendas de conveniencia ventajas relacionadas con el horario extendido, publicidad y promociones, ubicación, variedad de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, ubicación, entre otros aspectos.

“La conveniencia emerge como el competidor más disruptivo para el bodeguero, pues es el que más los está dañando e incluso llevando a reducir surtido en categorías que antes era de mayor rotación para ellos, como son bebidas alcohólicas y no alcohólicas, snacks y similares”, refirió Pellón.

Bodegas se muestran resilientes

En el plano general de las bodegas, la representante de Lock by Dichter & Neira señaló que 48% de bodegueros proyecta la situación de su negocio “mejor” o “mucho mejor” para los siguientes 12 meses. Por su parte, 42% sostiene que la situación se mantendrá “igual”.

“Hay cierto optimismo en los bodegueros, lo que también los lleva a proyectar inversión en su negocio, con un 47% que cree probable y muy probable invertir, a diferencia de hace un año, cuando un 42% pensaba hacerlo”, agregó.

Al respecto, Pellón destacó la resiliencia de los bodegueros, los cuales aún cuando siguen afectados por la inseguridad, sobre todo, en el centro o norte del país, conservan sus planes de crecimiento y surtido en bodegas.

Ficha técnica:

Metodología: encuestas presenciales a bodegueros.

Alcance: Lima; región norte (Chiclayo, Piura y Trujillo); región sur (Arequipa, Cusco e Ica - Chincha); y centro (Huancayo).

Muestra: 1,752 bodegas.

Fecha de campo: diciembre de 2025.