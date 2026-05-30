Compras de diferentes categorías ya se estarían percibiendo desde ahora. (Foto: El Comercio)
Compras de diferentes categorías ya se estarían percibiendo desde ahora. (Foto: El Comercio)
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Mayumi García
mailMayumi García

El próximo 11 de junio inician los encuentros de los equipos por la Copa Mundial de Fútbol 2026 y la aguja del consumo en el Perú no estará estática. En efecto, un reporte de Activa Research analiza el comportamiento de los peruanos en el marco de este evento deportivo y el gasto que se disponen a realizar en diversas categorías que serán favorecidas. Conozca todos los detalles.

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