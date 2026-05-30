De acuerdo al análisis, un 20% de peruanos contempla efectuar compras a propósito del Mundial 2026, principalmente, limeños varones de 18 a 44 años de los niveles socioeconómicos A y B. Por el contrario, los consumidores de los segmentos medios y bajos (C y D) muestran mayor prudencia al momento de definir adquisiciones en el marco del torneo deportivo.

“Un 20% es una cifra usual para este tipo de eventos y aunque parece baja, en términos comerciales es importante, considerando el tamaño del mercado peruano”, precisó Hilario Chong, gerente de la Unidad de Customer Experience de Activa Research.

Bajo esta perspectiva, los productos que demandarán los peruanos con intención de compra serán ropa deportiva (52%), televisores (46%) y alimentos y bebidas (44%), principalmente. Estos índices demuestran por categoría cifras muy parecidas a la percepción de compra del Mundial 2022, excepto en el caso de ropa deportiva, que evidencia un crecimiento 12 puntos porcentuales.

“Un aumento en esta categoría se podría deber a un consumidor que hoy práctica más el deporte que antes, viéndose influenciado y a la vez profundizando el lado emocional. Y esto se concreta en ‘durante el momento que voy a ver el partido, quiero vestir los colores de la selección que voy apoyar”, explicó.

En cuanto a la compra de televisores, Chong manifestó que el Mundial se convierte en la excusa perfecta para que los hogares con liquidez adquieran un nuevo equipo en calidad de renovación, orientándose a televisores de definiciones modernas y en formatos grandes. En ese fin, el gasto promedio que estiman invertir en la compra de un televisor es de S/ 1,633, inclinándose siempre por el canal (tienda por departamento o especializada) que ofrezca el mejor precio.

“Dentro de las categorías más demandadas, televisores tiene el ticket más alto, pues ropa deportiva y, alimentos y bebidas rondan un gasto menor de S/ 271 y S/ 209, respectivamente. Un desembolso mucho mayor significa las inversiones en viajes con una media de S/ 4,305; sin embargo, son muy pocos (6%) los que optan por esta categoría, alojada generalmente en clases altas”, detalló.

El ejecutivo manifestó que las compras de estas categorías ya se estarían percibiendo desde ahora, sujeto a la activación de campañas y promociones de las diversas marcas en estos rubros. “El dinamismo en estas categorías están muy apalancadas por cierta liquidez que algunos peruanos tienen en la disposición de la CTS. Hoy, vemos que hay un 64% que asegura que pagará sus adquisiciones al contado”, agregó.

Además, destacó la oportunidad que tienen algunas empresas en este contexto, teniendo en cuenta que más de un tercio de peruanos ha realizado compras influenciadas por marcas asociadas al Mundial, validando el retorno del patrocinio deportivo. “Este efecto es más marcado en el segmento A y adultos de mediana edad, segmentos clave para activaciones de marca durante el evento”, anotó.

Apuestas deportivas

En el contexto del Mundial, otro aspecto analizado por Activa Research son las apuestas deportivas. En este nicho, un 46% de peruanos está dispuesto a apostar durante el evento deportivo, principalmente, varones del segmento socioeconómico A.

La suma destinada para este concepto es de un promedio de S/ 142, con picos en el nivel socioeconómico A de S/ 380 y de S/ 164 en apostadores de 30 a 44 años .

“El mundial ha generado mucha disposición a apostar y en cuanto a aquellos que se detienen, lo que se destaca es que hay mucho temor de invertir montos grandes y convertirse en una operación riesgosa. Entonces, una oportunidad de ingreso a esta categoría sería ofrecer opciones de bajo riesgo monetario”, añadió.

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