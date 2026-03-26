En esos instantes, millones de usuarios realizan pedidos en apps de delivery, contratan servicios de streaming, compran productos o realizan apuestas. Foto: Andina.
En esos instantes, millones de usuarios realizan pedidos en apps de delivery, contratan servicios de streaming, compran productos o realizan apuestas. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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El entusiasmo que genera la no solo se reflejará en las tribunas y pantallas, sino también en el ecosistema digital. Durante los encuentros más decisivos, las plataformas de pago, comercios electrónicos y aplicaciones de servicios enfrentarán picos de demanda que pueden multiplicar hasta por diez el número de transacciones en cuestión de segundos.

A diferencia de campañas comerciales tradicionales -como Navidad o el Cyber Days-, donde el tráfico crece de forma progresiva, los eventos deportivos concentran la actividad en momentos específicos: un gol, un penal o el entretiempo. En esos instantes, millones de usuarios realizan pedidos en apps de , contratan servicios de streaming, compran productos o realizan apuestas de manera simultánea.

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Este comportamiento obliga a que la infraestructura tecnológica de pagos sea altamente reactiva. No se trata solo de soportar grandes volúmenes, sino de procesarlos en tiempo real sin afectar la velocidad ni comprometer la seguridad. De lo contrario, fallas como pagos rechazados o duplicados pueden traducirse en pérdidas económicas y una mala experiencia para el usuario.

“Durante el torneo, el volumen de pagos online puede crecer más del 60% y el ticket promedio aumentar entre 10% y 15% en momentos decisivos. Por ello, la infraestructura de pagos debe ser escalable, rápida y confiable”, señala Ignacio Quezada, jefe de Operaciones de la fintech Tupay.

Estados Unidos, México y Canadá son las sedes del Mundial 2026. Foto: Difusión.
Estados Unidos, México y Canadá son las sedes del Mundial 2026. Foto: Difusión.
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El fenómeno se ve impulsado, además, por la rápida adopción de en el Perú. Métodos como pagos con QR, transferencias inmediatas y tarjetas permiten a los usuarios concretar compras de forma casi instantánea, lo que incrementa la presión sobre las plataformas en picos de alta demanda.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan a los comercios anticiparse con estrategias como pruebas de carga, monitoreo en tiempo real y optimización de sus sistemas. La capacidad de escalar automáticamente y procesar pagos de forma segura será clave para capitalizar el incremento de consumo que generan eventos masivos como el .

En un entorno donde cada segundo cuenta, la eficiencia tecnológica podría marcar la diferencia entre aprovechar el boom digital del fútbol o perder oportunidades de negocio en pleno partido.

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