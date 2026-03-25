La administradora interina de la Agencia de Seguridad del Transporte (TSA, en sus siglas en inglés), Ha Nguyen McNeill, manifestó que aunque el caos que viven los aeropuertos de EE.UU. se solucionara ahora, los nuevos agentes de seguridad que el organismo prevé incorporar no estarían listos antes del inicio del Mundial de Fútbol que se disputa a partir de junio en el país norteamericano.

McNeill afirmó que para las fechas del mundial, del 11 de junio al 19 de julio, se espera una gran afluencia de viajeros en Estados Unidos y calificó la situación como una “tormenta perfecta” .

Durante una comparecencia en el Congreso, la funcionaria afirmó que más de 480 agentes de seguridad aeroportuaria han abandonado la agencia desde que comenzó el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, la cartera de la que depende la TSA, y que la formación de los reemplazos requiere entre cuatro y seis meses.

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Según Nguyen McNeill, esto significa que probablemente no habrían completado sus cursos preparatorios para junio, cuando comienza la importante cita deportiva.

El Mundial de 2026, coorganizado también por México y Canadá, prevé entre 6 y 6.5 millones de asistentes a los estadios, de acuerdo con los cálculos de la FIFA.

La TSA afirmó que para las fechas del mundial, del 11 de junio al 19 de julio, se espera una gran afluencia de viajeros en Estados Unidos y calificó la situación como una “tormenta perfecta”. Foto: EFE.

Situación de los aeropuertos de EE.UU. previo al mundial

Estados Unidos albergará aproximadamente el 75% de los partidos de la competición, por lo que el sector turístico estadounidense considera que más de 1,24 millones de aficionados internacionales viajarán al país, sin contar los residentes del país que también se desplazarán internamente para acudir a los estadios.

La situación en los aeropuertos de Estados Unidos se ha agravado en los últimos días hasta tal punto que McNeill afirmó que se están sufriendo «los tiempos de espera más altos de la historia» como consecuencia del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional hace más de cinco semanas.

Asimismo, desveló que la ausencia de agentes se ha disparado a más del 40 % en algunos aeropuertos desde que comenzó el cierre debido a la falta de acuerdo para su financiación.

En tanto, los demócratas se han negado a dar más fondos públicos si no cambian algunos aspectos operativos en las redadas migratorias de la administración del presidente Donald Trump, como reacción a la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales durante los grandes operativos contra inmigrantes en Minesota en enero.

Con información de EFE.