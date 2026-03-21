A falta de pocos meses para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, los seguidores de distintas naciones ya pueden prepararse comprando los artículos oficiales del campeonato más importante de selecciones. Para los fanáticos que se encuentren en EE.UU., la oferta incluye desde las camisetas hasta piezas exclusivas. En esta nota, te revelaré cuáles son los puntos de venta para que realices tu compra de manera exitosa.

En esta edición 2026, el torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, siendo la primera vez que tres países organizan la Copa Mundial en conjunto. El certamen iniciará el próximo 11 de junio, cuando las selecciones de México y Sudáfrica disputen el partido inaugural.

Dónde conseguir productos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en EE.UU.

TIENDA OFICIAL DE LA FIFA

FIFA.com es el principal portal web para que compres productos oficiales de la Copa Mundial, ofreciendo desde camisetas y balones hasta indumentaria que cuenta con licencia autorizada. No solo puedes conseguir ropa, también recuerdos exclusivos y artículos de la ciudad sede.

ADIDAS

Como patrocinador oficial de la Copa Mundial, Adidas comercializa balones, camisetas y ropa deportiva del torneo en su portal web y tiendas físicas. Esta marca ofrece equipaciones de selecciones nacionales hasta colecciones de edición limitada.

Trionda es la pelota oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y está disponible para comprar. (Crédito: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

TIENDA MUNDIAL DE FÚTBOL

También puedes acudir a las tiendas de World Soccer Shop, que posee un extenso catálogo de productos oficiales y con licencia. Puedes acceder a una gran variedad de artículos de marcas y federaciones de primer nivel, tales como balones, accesorios y camisetas de selecciones nacionales que participan del torneo.

MINORISTAS

Los grandes minoristas estadounidenses como Target y JCPenny también ofrecen productos relacionados a este torneo mundial. Eso sí, te recomiendo que verifiques minuciosamente los artículos; éstos deben contar con la licencia oficial de la Copa Mundial.

Adidas es la marca deportiva que patrocina oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Crédito: Adidas.com)

Cómo es el nuevo formato de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El torneo contará con 48 selecciones que serán repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Las dos mejores selecciones y los ocho mejores terceros lugares avanzarán a los dieciseisavos de final. A partir de esta ronda, la competencia entrará en su fase eliminatoria para definir a los clasificados a las siguientes instancias.