¿A quién no le gusta poner algo de música cuando se pone en marcha el auto para hacer más agradable el recorrido? Casi todos disfrutamos de eso, ¿cierto? Para muchos, elegir una buena lista de reproducción se ha vuelto parte de la rutina diaria al manejar, ya sea rumbo al trabajo, de compras o en cualquier trayecto. Pero si el volumen supera ciertos límites, en algunos condados de Florida podrías terminar recibiendo una multa de más de 100 dólares. Por eso, antes de darle todo al estéreo mientras circulas por la ciudad, conviene conocer qué establece la ley estatal para evitar sorpresas desagradables.

Cabe precisar que, durante el verano, a muchas personas en ciudades como Miami, Orlando o Tampa les encanta poner al máximo el volumen de sus vehículos mientras recorren distintos lugares; algo similar ocurre con los dueños de embarcaciones ancladas en los puertos deportivos. Esta situación ha generado malestar en las zonas afectadas.

Más allá de la molestia para vecinos y peatones, el exceso de volumen también puede impedir que escuches avisos clave para la seguridad vial (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

LO QUE DICE LA LEY DE FLORIDA SOBRE PONER MÚSICA A TODO VOLUMEN EN TU AUTO

Escuchar música a todo volumen en tu auto no solamente causa molestias a otras personas, también se convierte en una enorme distracción para ti, ya que no puedes prestar atención a lo que ocurre a tu alrededor como escuchar la sirena de una ambulancia, un camión de bomberos o un coche de policía; es decir, todo lo relacionado con la seguridad vial.

Frente a este contexto, Florida puso un alto a esta falta y estableció un límite legal respecto a los decibeles, norma que debes conocer si eres conductor de un carro o dueño de una embarcación al que le fascina escuchar música muy alto. Cabe precisar que las sanciones pueden variar de un condado a otro.

Entonces, ¿qué dice la ley sobre escuchar música? Se emitirá una sanción a los conductores cuando escuchen música a todo volumen, perturbando la tranquilidad de los demás.

De acuerdo con el Título XXIII, Capítulo 316, Sección 3045: “Es ilegal que cualquier persona que opere u ocupe un vehículo automotor en una calle o carretera amplifique el sonido producido por una radio, reproductor de cintas u otro dispositivo o instrumento mecánico que produzca sonido desde el interior de manera que el sonido sea:

(a) Claramente audible a una distancia de 25 pies (7,5 m) o más del vehículo motorizado; o

(b) Más fuerte de lo necesario para que las personas dentro del vehículo lo escuchen cómodamente en áreas adyacentes a iglesias, escuelas u hospitales.

Como lo indica el punto (a), no se habla de decibeles sino del alcance del sonido; por lo tanto, la policía puede detener a quienes infringen las leyes. En algunos condados, la multa puede superar los US$100 y en ciertas jurisdicciones podría derivar en sanciones adicionales o comparecencias administrativas.

La regulación alcanza tanto a vehículos como a embarcaciones (Foto: Freepik)

ALGUNAS EXENCIONES

La ley precisa que las disposiciones de esta sección no se aplicarán a ningún vehículo automotor de las fuerzas del orden equipado con ningún dispositivo de comunicación necesario para el desempeño de las funciones policiales ni a ningún vehículo de emergencia equipado con ningún dispositivo de comunicación necesario para el desempeño de ningún procedimiento de emergencia.

Tampoco para las unidades utilizadas con fines comerciales o políticos que, en el curso normal de dichas actividades, utilicen dispositivos sonoros. “Las disposiciones de este inciso no impedirán que las autoridades locales, con respecto a las calles y carreteras bajo su jurisdicción y dentro del ejercicio razonable de la potestad policial, regulen el horario y la forma en que dichas actividades pueden llevarse a cabo”, se lee.

Aclaran que las disposiciones de esta sección no se aplican al ruido producido por una bocina u otro dispositivo de advertencia requerido o permitido por el art. 316.271.