En mayo, dos grupos de beneficiarios ya han cobrado sus pagos del Seguro Social, pero aún hay muchas personas a la espera de su mensualidad, que en muchos casos es la principal —e incluso la única— entrada de dinero en sus hogares, por lo que siguen de cerca las fechas del calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA) y cualquier cambio o retraso genera preocupación. Con el último pago del quinto mes programado para este miércoles 27, te contamos a quiénes les corresponde recibirlo.

Último pago del mes: estas personas recibirán el Seguro Social el 27 de mayo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿A QUIÉNES LES CORRESPONDE SUS BENEFICIOS ESTE 27 DE MAYO?

Los pagos del Seguro Social se depositan los miércoles, y el día que le toca a un beneficiario depende de su fecha de nacimiento. En el caso del 27 de mayo, el turno es para quienes nacieron entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

¿Y LOS DEMÁS BENEFICIARIOS?

Como lo señalamos líneas arriba, los dos primeros grupos de beneficiarios cobraron su seguro social el 13 y el 20 de mayo. Por lo tanto, el cuadro de pagos de este mes queda así:

FECHA DE MAYO ¿A QUIÉNES LES PAGAN? ESTADO Miércoles 13 de mayo A quienes nacieron entre el día 1 y el 10 del mes Pagado Miércoles 20 de mayo A quienes nacieron entre el día 11 y el 20 del mes Pagado Miércoles 27 de mayo

A quienes nacieron entre el día 21 y el 31 del mes Pendiente

Vale la pena recordar que quienes reciben beneficios del Seguro Social junto con el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), así como las personas que se jubilaron antes de mayo de 1997, ya deberían haber recibido el depósito en sus cuentas. Esto ocurre porque, en esos casos, el SSI se paga el día 1 de cada mes y el Seguro Social se deposita el día 3.

ASÍ QUEDA EL CALENDARIO DE PAGOS DEL RESTO DE 2026

A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social del resto de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios:

Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes

10 de junio

8 de julio

12 de agosto

9 de septiembre

14 de octubre

10 de noviembre

9 de diciembre

Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes

17 de junio

15 de julio

19 de agosto

16 de septiembre

21 de octubre

18 de noviembre

16 de diciembre

Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

24 de junio

22 de julio

26 de agosto

23 de septiembre

28 de octubre

25 de noviembre

23 de diciembre

¿Y LOS BENEFICIARIOS DE SSI?

Las fechas de los pagos a los beneficiarios de SSI el resto de 2026 es como sigue:

1 de junio

1 de julio

1 de septiembre

1 de octubre

1 de diciembre

Si naciste entre el 21 y el 31 de cualquier mes, este podría ser tu turno de cobro; aquí te contamos los detalles y los próximos pagos del año (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LO QUE DEBES HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.