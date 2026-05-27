Comprar una casa en Estados Unidos no tiene por qué ser una misión imposible. El más reciente informe de AmeriSave identificó los mercados inmobiliarios más económicos y accesibles del país, brindando una lista dominada por una región en particular y en la que el noreste del país brilla pero por su casi absoluta ausencia. ¿Qué tanto han variado los precios y cuál es la región que ofrece mayores oportunidades a quienes buscan ahorrar? Esto dice el estudio.

Cuál es la ciudad estadounidense en donde comprar casa ya es más barato que rentar

La ciudad que encabeza la lista es Pittsburgh, considerada actualmente el mercado inmobiliario grande más barato del país. Según el reporte, es la única gran ciudad estadounidense donde comprar una vivienda resulta más económico que alquilar. El valor promedio de una casa ronda los 240 mil dólares, una cifra muy inferior al promedio nacional, que supera los 426 mil dólares.

Durante décadas, Pittsburgh fue conocida como una ciudad industrial marcada por las acerías y la contaminación; sin embargo, su economía cambió con el crecimiento de sectores como tecnología y salud. Entre sus principales empleadores aparecen empresas e instituciones como Google, University of Pittsburgh Medical Center y Carnegie Mellon University.

Pittsburgh ocupa el primer lugar gracias a sus bajos precios inmobiliarios y costos de vida moderados. (Foto referencial: Freepik)

El mercado de los $90,000: ¿cuál es la segunda ciudad más barata del país?

La segunda ciudad más barata del ranking es Decatur, en Illinois. Allí, el precio promedio de las viviendas es de apenas 89,855 dólares, mientras que el ingreso medio anual de los residentes se ubica cerca de los 49,700 dólares. Además, el costo de vida está alrededor de un 20% por debajo del promedio nacional.

Muchas de las ciudades incluidas en el listado están en el Medio Oeste de Estados Unidos, una región que ha perdido población en las últimas décadas. Aun así, estos lugares destacan por ofrecer viviendas mucho más accesibles y costos de vida bajos en comparación con grandes urbes como Nueva Yorky o Los Ángeles. Por ejemplo, Wichita, conocida como la “Capital Mundial del Aire”, tiene un costo de vida 11% menor al promedio nacional gracias a su fuerte industria aeroespacial.

Otras ciudades también destacan por combinar precios bajos y empleos estables. Oklahoma City ofrece las comodidades de una gran área metropolitana, pero con uno de los costos de vida más bajos del país.

Mientras tanto, Omaha se ha convertido en un importante centro de salud, seguros y logística, con compañías como Berkshire Hathaway y Union Pacific entre sus principales empleadores.

El ranking también incluye ciudades como Oklahoma City, Wichita y Omaha. (Foto referencial: Freepik)

Las 10 ciudades de EE. UU. con las viviendas más baratas

Entre los 10 mercados inmobiliarios más baratos de Estados Unidos aparecen las siguientes ciudades:

1. Pittsburgh, Pensilvania (PA)

Población: 2.42 millones (área metropolitana)

Precio medio de la vivienda: $240,000

Ingreso medio: $77,214

Costo de vida: 2% por debajo del promedio nacional

Principales industrias: Finanzas, atención médica, educación superior, tecnología

2. Decatur, Illinois (IL)

Población: 92,000

Precio medio de la vivienda: $89,855

Ingreso medio: $49,714

Costo de vida: 20% por debajo del promedio nacional

Principales industrias: Agricultura, manufactura avanzada, logística

3. Enid, Oklahoma (OK)

Población: 50,763

Precio medio de la vivienda: $164,000

Ingreso medio: $62,125

Costo de vida: 11% por debajo del promedio nacional

Principales industrias: Agricultura, aeroespacial, defensa, energía

4. Fort Wayne, Indiana (IN)

Población: 275,000

Precio medio de la vivienda: $245,993

Ingreso medio: $61,422

Costo de vida: 39% por debajo del promedio nacional

Principales industrias: Manufactura, atención médica

5. Des Moines, Iowa (IA)

Población: 296,200 (área metropolitana)

Precio medio de la vivienda: $240,000

Ingreso medio: $85,731

Costo de vida: 23% por debajo del promedio nacional

Principales industrias: Servicios de datos, finanzas, seguros

6. Oklahoma City, Oklahoma (OK)

Población: 694,800

Precio medio de la vivienda: $225,167

Ingreso medio: $68,656

Costo de vida: 21% por debajo del promedio nacional

Principales industrias: Aeroespacial, atención médica, tecnología

7. Wichita, Kansas (KS)

Población: 389,000

Precio medio de la vivienda: $190,000

Ingreso medio: $64,620

Costo de vida: 11% por debajo del promedio nacional

Principales industrias: Aeroespacial, manufactura

8. Green Bay, Wisconsin (WI)

Población: 192,900

Precio medio de la vivienda: $282,595

Ingreso medio: $79,876

Costo de vida: 13% por debajo del promedio nacional

Principales industrias: Procesamiento de alimentos, papel

9. Omaha, Nebraska (NE)

Población: 486,000

Precio medio de la vivienda: $230,000

Ingreso medio: $73,200

Costo de vida: 10% por debajo del promedio nacional

Principales industrias: Atención médica, seguros, logística

10. Cedar Rapids, Iowa (IA)