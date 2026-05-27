Con la llegada del clima cálido y el aumento de visitantes en las playas, varias ciudades costeras de Nueva Jersey comenzaron a aplicar estrictas reglas sobre mochilas y bebidas en zonas turísticas. Las autoridades advirtieron que incumplir estas normas podría terminar en multas de hasta 100 dólares o incluso sanciones mayores.

Según Courier-Post, las restricciones fueron implementadas principalmente en localidades del Jersey Shore ubicadas en los condados de Cape May y Atlantic. Las autoridades indican que las medidas buscan reducir los disturbios, el consumo de alcohol entre menores de edad y otros problemas registrados durante las noches de verano.

Las restricciones por ciudad: las medidas exactas en Sea Isle, Ocean City y Wildwood

En Sea Isle City, por ejemplo, está prohibido llevar mochilas o bolsos más grandes de 8 x 6 x 8 pulgadas en el paseo marítimo, la playa y calles cercanas entre las 10 de la noche y la 1 de la madrugada. Las personas que ignoren las reglas pueden recibir advertencias policiales inmediatas y enfrentar multas económicas.

Las normas son todavía más estrictas en Ocean City. Según la ordenanza municipal, cualquier tipo de bolso o mochila está completamente prohibido en playas, paseos marítimos y accesos a la costa entre las 8 de la noche y la 1 de la madrugada. Además, las playas públicas cierran a las 8 p.m. y el toque de queda para menores fue adelantado a las 11 p.m.

En Wildwood también se aplica una prohibición de mochilas tanto en la playa como en el boardwalk entre las 8 p.m. y las 4 a.m., aunque las familias todavía pueden ingresar con bolsos para pañales.

Ciudades como Ocean City, Sea Isle City y Wildwood ya aplican multas de hasta 100 dólares a quienes incumplan las normas. (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)

Toques de queda para menores y controles en el resto del Jersey Shore

Otras ciudades como Atlantic City, Asbury Park, Brigantine y Seaside Heights también mantienen restricciones similares y toques de queda para menores.

Las autoridades locales además reforzaron la vigilancia en los paseos marítimos mediante policías uniformados y agentes encubiertos.

Alcohol en espacios públicos: multas de hasta 500 dólares y riesgo de arresto

Cualquier persona que camine con vasos abiertos, latas sin etiqueta o botellas de alcohol visibles puede recibir multas que van desde los 100 hasta los 500 dólares.

Aunque el consumo de alcohol está permitido en bares y restaurantes autorizados ubicados en los boardwalks, salir de esos espacios con bebidas alcohólicas puede derivar en una infracción o incluso arresto.

Ciudades como Point Pleasant Beach y Asbury Park también prohíben específicamente portar alcohol abierto en cualquier parte pública de sus paseos marítimos.

Algunas infracciones pueden terminar en sanciones de hasta 500 dólares o arrestos. (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)

¿Por qué las autoridades prohíben el ingreso de mochilas a las playas de Nueva Jersey?

La prohibición de las mochilas por la noche no tiene nada que ver con la arena o el cuidado de las playas, sino con la seguridad y el control de los jóvenes.

Las autoridades de varias ciudades costeras de Nueva Jersey tomaron esta medida por dos razones principales: