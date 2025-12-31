La llegada del Año Nuevo 2026 traerá cambios importantes para millones de trabajadores en Nueva Jersey, donde se espera una actualización de la estructura del salario mínimo que podría mejorar los ingresos de empleados en distintos sectores. La expectativa crece entre trabajadores y empleadores, ya que este ajuste no solo influye en los sueldos base, sino también en la planificación de presupuestos familiares y en la gestión de costos de las empresas.

A diferencia de años anteriores, cuando un salario mínimo único regía en todo el estado, los ajustes recientes han llevado a una tabla más detallada de salarios que considera no solo el monto por hora sino también variaciones por sector o tipo de empleo. Esto significa que, al recibir la noticia del nuevo salario mínimo para 2026, tanto trabajadores como empresarios en Nueva Jersey estarán atentos a cómo se distribuyen estos aumentos y quiénes serán los más beneficiados por ellos.

Así será el nuevo salario mínimo en Nueva Jersey desde el 2026

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo en Nueva Jersey experimentará un nuevo incremento como parte del proceso de ajustes automáticos establecidos por ley estatal para enfrentar el aumento del costo de vida. El Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Nueva Jersey anunció que este ajuste responde al aumento en el Índice de Precios al Consumidor (CPI) y forma parte del compromiso gubernamental para asegurar un salario digno para miles de trabajadores en el estado.

Para la mayoría de los empleados, el salario mínimo en Nueva Jersey subirá a $15.92 por hora a partir del 1 de enero de 2026, lo que representa un incremento de $0.43 respecto a 2025. Este monto se convierte en la nueva base para trabajadores de tiendas, oficinas, servicios y la mayoría de sectores que no tienen escalas especiales por tamaño de empresa o tipo de empleo.

Además, Nueva Jersey mantiene una estructura por sectores que reconoce diferencias en el tipo de empleo y el tamaño del empleador. Por ejemplo, los trabajadores de pequeñas empresas y empleos estacionales verán su salario mínimo aumentar a $15.23 por hora en 2026, continuando con un calendario gradual hasta 2028. Los trabajadores agrícolas que reciben pago por hora o por pieza verán un incremento de $13.40 a $14.20 por hora, y el personal de atención directa en centros de cuidados a largo plazo tendrá un mínimo de $18.92 por hora, uno de los más altos dentro del estado para un grupo sectorial específico.

El salario mínimo en efectivo para empleados con propinas también se ajustará, subiendo a $6.05 por hora, manteniendo el máximo crédito por propinas que los empleadores pueden reclamar en $9.87. Si el salario base más las propinas no alcanzan al menos el salario mínimo estatal, el empleador debe cubrir la diferencia, lo que protege a trabajadores en sectores como restaurantes y servicios de hospitalidad.

Este aumento y la tabla por sector reflejan un enfoque gradual y adaptado a distintas realidades laborales, con el objetivo de equilibrar la competitividad del mercado con la necesidad de ofrecer salarios más justos a los trabajadores de Nueva Jersey.