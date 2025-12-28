Faltan pocos días para que comience el 2026 y por eso muchas personas en Illinois se están preguntando cuál será el salario mínimo en dicho estado a partir del próximo 1 de enero. Si ese es tu caso, déjame decirte que llegaste al lugar correcto para recibir esa información.

En 2025 se estableció que el salario mínimo en Illinois sea de 15 dólares por hora para los trabajadores mayores de 18 años. Es por esa razón que podemos señalar que si uno labora 8 horas en un día, deberá recibir 120 dólares por esa jornada.

Lo de los 15 dólares por hora entró en rigor a partir del 1 de enero de 2025, según labor.illinois.gov. A la hora de divulgar la ley se indicó que “los empresarios que paguen gratificaciones a sus empleados pueden abonarles el 60 % del salario mínimo”.

El costo de vida influye en los aumentos del salario mínimo estatal. (Foto: Composición Gestión Mix)

Además, se subrayó que “los empresarios pueden solicitar licencias para pagar salarios inferiores al mínimo a los aprendices y a determinados trabajadores con limitaciones físicas y mentales. Las horas extraordinarias deben pagarse después de 40 horas de trabajo a la semana a la mitad de la tarifa normal”.

El salario mínimo en Illinois en 2026

Te he mencionado todo lo anterior porque, de momento, labor.illinois.gov no ha informado que la ley del salario mínimo en Illinois haya cambiado nuevamente. Entonces, podemos señalar que en 2026 el salario mínimo en ese estado seguirá siendo de 15 dólares por hora para los trabajadores mayores de 18 años.

El salario promedio de un latino en Illinois

Por otro lado, cabe recalcar que, según la plataforma especializada ZipRecruiter, en noviembre de 2025, el promedio de salario para trabajadores hispanos en Illinois fue de 26 dólares por hora. De acuerdo a La Nación, el monto en cuestión es ligeramente superior a la media nacional, que fue de 24 dólares por hora.