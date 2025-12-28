En Pensilvania se está conversando bastante acerca de cuánto será el salario mínimo ahí en el 2026. Muchos se preguntan si habrá aumento o si el monto simplemente se mantendrá. Para que sepas más sobre el escenario que se vive en ese estado de EE.UU., lee esta nota.

El Proyecto de Ley 1549

Hay que recalcar que, al menos de momento, el salario mínimo de Pensilvania es $7.25 por hora, que coincide con la tasa federal y permanece sin cambios desde 2009. El tema aquí es que, el 11 de junio de 2025, los legisladores de la Cámara de Representantes aprobaron el Proyecto de Ley 1549, que aumentaría el salario mínimo en el estado mediante un sistema regional escalonado. Ello fue pensado para vincular el salario a las diferencias regionales en el costo de vida.

El costo de vida influye en los aumentos del salario mínimo estatal. (Foto: Karola G / Pexels)

Estos podrían ser los salarios mínimos en Pensilvania en 2026

Según la propuesta, el salario mínimo en Filadelfia, un condado de primera clase en Pensilvania, aumentaría a $15 por hora en enero de 2026. “Luego se ajustaría anualmente según la inflación a partir de enero de 2029”, recalcó City & State Pennsylvania.

Univision, en tanto, indicó que, a raíz de la propuesta, los condados más poblados, como Allegheny, Bucks, Delaware y Montgomery, pasarían a tener un salario mínimo de $12 por hora, mientras que el resto del estado estaría en $10 por hora.

El detalle es que el proyecto de ley fue aprobado con una votación partidaria en la Cámara estatal y sigue esperando su consideración en el Senado estatal. Por ello, no se sabe si es que en enero de 2026 habrá un cambio en el salario mínimo de Pensilvania. Solo queda esperar cuál será la decisión final.