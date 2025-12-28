El Año Nuevo 2026 está más cerca que nunca y por eso uno de los temas de conversación más comunes entre las personas en Texas es si el salario mínimo en ese estado sufrirá algún cambio a partir del próximo 1 de enero. Para que no te quedes con ninguna duda al respeto, lee esta nota por completo.

Primero que nada, te indico que Texas adopta el mismo salario mínimo federal y esa situación no va a cambiar en un futuro cercano. Eso quiere decir que el monto que se ha estado manejando durante un buen tiempo se mantendrá vigente para 2026. El tema es que no muchos saben de cuánto estamos hablando.

El costo de vida influye en los aumentos del salario mínimo estatal. (Foto: Karola G / Pexels)

¿Cuál será el salario mínimo en Texas en 2026?

En el 2026, el salario mínimo en Texas seguirá siendo de $7.25 por hora, el mismo monto que corresponde al salario mínimo federal. La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en inglés) confirmó, según La Nación, que se mantiene en la misma cifra desde el 24 de julio de 2009.

A tener en cuenta sobre el salario mínimo en Texas

Es necesario precisar que la gran mayoría de trabajadores en Texas recibe ingresos más elevados a lo estipulado debido a que la Ley de Salario Mínimo estatal, de acuerdo a la citada fuente, no prohíbe negociar colectivamente para obtener una cifra más alta.

También vale recalcar que, con restricciones específicas, los empleadores en el mencionado estado de EE.UU. pueden computar las propinas y el valor de las comidas y el alojamiento como parte del salario mínimo. ¡Ojo con eso!

Por último, te informo que un empleador de Texas, en determinadas circunstancias y de acuerdo al gobierno estatal, puede pagar un salario inferior al mínimo. Esto aplica a trabajadores que sean pacientes o clientes del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés), así como también a personas según su edad o con problemas de productividad.