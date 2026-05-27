27 de mayo del 2011. Hace 15 años

BOLSA GANA 15.2% EN MAYO Y BAJA PÉRDIDAS EN US$ 7,300 MLLS

Congreso aprobó proyecto que aumenta los ingresos de los trabajadores formales en 22%. Medida regirá hasta el año 2014. Keiko y Humala darán luz verde a propuesta en próximo Congreso si Alan García observa ley. Luego de varios meses de accidentado debate, y con la oposición del Ministerio de Economía, el Congreso aprobó con el voto de casi todas las bancadas la iniciativa para que en julio y agosto no se descuenten los aportes a las AFP y Essalud en las gratificaciones.

27 de mayo del 2011. Hace 15 años. Precio de vivienda en Miraflores sube más que en Santiago de Surco.

27 de mayo del 2016. Hace 10 años

KEIKO CAPITALIZA ERRORES DE PPK, SOLO EL SUR LE NIEGA EL VOTO

Candidata de Fuerza Popular se consolida en el oriente y en el norte. Le quita el liderazgo al líder de PPK en el centro y empata en Lima, en último simulacro de votación. Keiko Fujimori le sacó 5.8 puntos de ventaja a Pedro Pablo Kuczynski y se consolidó en primer lugar en el simulacro de votación de Datum, que considera votos válidos. Según sondeo de opinión, el 46% cree que PPK o alguien de su partido estuvo detrás de la noticia que quiso involucrar a Keiko con lavado de dinero, pero un 47% cree que es cierto que el fujimorismo está ligado al narcotráfico y al lavado de dinero.

27 de mayo del 2021. Hace 5 años

SE LANZA PROGRAMA DE S/ 1,230 MILLONES PARA SALUD Y EMPLEO

Plan comprende la ampliación de la cobertura del SIS y también incluir a 1.6 millones de personas. Ministerio de Trabajo generará 63 mil empleos que operarán los gobiernos locales. Además se inyectarán S/ 400 millones a programa Arranca Perú, que promueve obras en distritos del país.