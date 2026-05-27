Federación Universitaria de San Marcos acuerda levantar la toma de la Ciudad Universitaria. Fotos: Jessica Vicente / @photo.gec
Federación Universitaria de San Marcos acuerda levantar la toma de la Ciudad Universitaria. Fotos: Jessica Vicente / @photo.gec
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Redacción Gestión
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acordaron este martes poner fin a la toma del campus tras 14 días de protesta.

Según lo acordado,

La mesa de diálogo comenzó a las 11:30 am y los acuerdos quedaron suscritos en un documento que fue difundido en redes sociales.

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Uno de los acuerdos dispone que la universidad publique, en su portal institucional,

El pedido sobre el fin del mandato de la rectora Jerí Ramón y el mecanismo de sucesión será tratado en la Asamblea Universitaria después del 7 de junio y antes del 26 de julio.

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Asimismo,

Finalmente, la universidad se comprometió a no abrir procesos disciplinarios ni presentar denuncias penales contra los estudiantes que participaron en la toma de la Ciudad Universitaria que inició el 12 de mayo.

La universidad se comprometió a no abrir procesos disciplinarios ni presentar denuncias penales contra los estudiantes que participaron en la toma. Foto: GEC
La universidad se comprometió a no abrir procesos disciplinarios ni presentar denuncias penales contra los estudiantes que participaron en la toma. Foto: GEC

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