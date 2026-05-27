Representantes de la Federación Universitaria, autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Defensoría del Pueblo acordaron este martes poner fin a la toma del campus tras 14 días de protesta.

Según lo acordado, los estudiantes entregarán la Ciudad Universitaria este miércoles al mediodía, lo que permitirá reanudar las clases presenciales.

La mesa de diálogo comenzó a las 11:30 am y los acuerdos quedaron suscritos en un documento que fue difundido en redes sociales.

Uno de los acuerdos dispone que la universidad publique, en su portal institucional, un pronunciamiento en rechazo al proyecto de ley que permite la reelección de rectores, vicerrectores y decanos, el mismo que deberá ser remitido al Congreso.

El pedido sobre el fin del mandato de la rectora Jerí Ramón y el mecanismo de sucesión será tratado en la Asamblea Universitaria después del 7 de junio y antes del 26 de julio.

Asimismo, también se acordó que un representante acreditado por la Junta Transitoria de la Federación Universitaria de San Marcos participe, con derecho a voz, en las sesiones de la Asamblea Universitaria, del Consejo Universitario y sus comisiones.

Finalmente, la universidad se comprometió a no abrir procesos disciplinarios ni presentar denuncias penales contra los estudiantes que participaron en la toma de la Ciudad Universitaria que inició el 12 de mayo.