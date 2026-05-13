¿Qué plantea el PL 14569 con respecto a la Beca Generación del Bicentenario. (Foto: Andina)
¿Qué plantea el PL 14569 con respecto a la Beca Generación del Bicentenario. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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El Congreso de la República vuelve a poner sobre la mesa el futuro de la Beca Generación del Bicentenario. Mediante el proyecto de ley N° 14569 se busca “blindar” su financiamiento.

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