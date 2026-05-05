La innovación define la competitividad de los países, ante ello la articulación entre universidades y el sector productivo se ha convertido en un desafío clave para el Perú. Actualmente, el país se ubica en el puesto 112 de 139 en el indicador de colaboración universidad-empresa a nivel global, una brecha que evidencia la necesidad de fortalecer estos vínculos.

Frente a este escenario, la Universidad César Vallejo (UCV) viene consolidando iniciativas orientadas a cerrar esta distancia y potenciar el talento local. En esa línea, ha dado un paso estratégico al integrarse, a través de Misión 3 – Centro de Emprendimiento e Innovación, al EU-LAC Digital Accelerator, una plataforma que conecta aceleradoras, startups, empresas y centros de innovación de Europa, América Latina y el Caribe.

Innovación abierta con impacto real

Esta incorporación representa una oportunidad concreta para fortalecer un modelo de innovación abierta que vincule el conocimiento académico con las necesidades reales del mercado.

El Dr. Javier Salinas Malaspina, director de Misión 3, explicó que este paso representa un salto importante en la propuesta de innovación abierta. “Desde M3 venimos trabajando con una convicción clara: la academia no puede estar aislada de los grandes desafíos productivos, empresariales e institucionales del país. Su rol debe ser conectar conocimiento, talento, investigación aplicada y emprendimiento con las necesidades reales del mercado”.

A través de este enfoque, la UCV busca no solo formar profesionales, sino también impulsar soluciones que respondan a problemáticas concretas en distintos sectores, integrando a estudiantes, investigadores y empresas en un mismo ecosistema de colaboración.

Dr. Javier Salinas Malaspina, director de Misión 3.

Conexión global para el talento peruano

La integración al EU-LAC Digital Accelerator abre nuevas oportunidades para que startups, emprendedores e investigadores peruanos accedan a redes internacionales, generando espacios de colaboración, intercambio de conocimiento y desarrollo de proyectos con impacto.

“El Perú cuenta con talento, investigadores, startups, emprendedores regionales y capacidades universitarias que pueden aportar soluciones concretas a los retos de las empresas y de la sociedad. Lo que necesitamos es articular mejor esos activos, abrir oportunidades de colaboración y conectar nuestras capacidades locales con redes internacionales de innovación”.

Bajo esta lógica, la formación académica se complementa con experiencias que acercan a los estudiantes a dinámicas reales de innovación, fortaleciendo su capacidad para desenvolverse en entornos cada vez más globalizados.

Un ecosistema con proyección internacional

El EU-LAC Digital Accelerator funciona como una plataforma multilateral que impulsa oportunidades de negocio y colaboración, acompañando a startups, pymes y grandes empresas hasta que estén listas para recibir inversión. En ese camino, M3 se consolida como una plataforma nacional con alcance territorial y proyección internacional.

“Este hito nos permite proyectar al Perú hacia Europa, pero también traer conocimiento, metodologías, conexiones y oportunidades para fortalecer nuestro ecosistema local”, añadió el director de Misión 3, destacando el valor de esta integración para el desarrollo del país.

De esta manera, la Universidad César Vallejo reafirma su apuesta por un modelo educativo que trasciende el aula y se integra con el entorno productivo, promoviendo la innovación, el emprendimiento y la conexión global como ejes para el desarrollo profesional.

La capacidad de innovar y colaborar define las oportunidades de crecimiento. Iniciativas como esta contribuyen a fortalecer el ecosistema emprendedor del país y a preparar profesionales con una visión alineada a los desafíos del entorno internacional. Solicita información aquí: https://somos.ucv.edu.pe/pregrado.

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