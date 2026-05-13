Centenario Desarrollo Urbano (CDU), empresa del Grupo Centenario especializada en habilitación urbana y venta de lotes para viviendas e industrias, cerró el primer trimestre del 2026 con una utilidad neta de S/ 17.5 millones, multiplicando por 25 el resultado obtenido en el mismo periodo del año anterior, impulsada por mayores ventas de lotes residenciales, menores resoluciones de contratos y una ganancia vinculada al valor razonable de sus propiedades de inversión.

Durante el primer trimestre del 2026, CDU presentó nuevos proyectos inmobiliarios en Chiclayo-Pimentel y Lima Este. Entre dichas iniciativas, destacan Malecón del Mar y Laderas del Valle, que forman parte de su estrategia de expansión en urbanizaciones a nivel nacional.

La inmobiliaria indicó además que mantiene un “activo plan de prospección de tierra a nivel nacional”, en línea con su estrategia de crecimiento basada en diversificación geográfica y expansión de portafolio.

CDU mantiene un banco de tierras en distintas ciudades del país. (Foto: Grupo Centenario).

Los ingresos acumulados de CDU ascendieron a S/ 80.2 millones entre enero y marzo del 2026, lo que representó un crecimiento de 18% frente al mismo periodo del 2025. Según el análisis de gerencia, el avance respondió a mayores ingresos por venta de lotes residenciales y a un menor nivel de resoluciones de venta, reflejando una mejora en la dinámica comercial de la inmobiliaria.

La compañía desarrolla y comercializa lotes residenciales en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Norte Chico, Ica, Tacna, Trujillo, Chiclayo, Huancayo y Piura. Además, mantiene un banco de tierras orientado a sostener futuros desarrollos inmobiliarios en distintas ciudades del país.

En paralelo, la utilidad bruta de la inmobiliaria ascendió a S/ 49.7 millones, un incremento de 66% frente al primer trimestre del año pasado. La empresa explicó que este resultado estuvo asociado no solo con el mayor dinamismo en la venta de lotes residenciales, sino también con el reconocimiento de una ganancia por cambios en el valor razonable de propiedades de inversión.

Mayor venta de lotes impulsa resultados de Centenario

De otro lado, la utilidad operativa acumulada de CDU alcanzó S/ 29 millones al cierre de marzo, frente a los S/ 4.9 millones registrados en igual periodo del 2025.

En tanto, el ebitda ajustado —indicador que mide la capacidad de generación de caja del negocio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones— ascendió a S/ 24.6 millones, mostrando un incremento interanual de 63%.

Asimismo, la utilidad antes de impuestos sumó S/ 22.4 millones, mientras que los ingresos financieros crecieron 360%, hasta S/ 1.4 millones.

Por otro lado, los gastos financieros aumentaron 9% debido al pago de una comisión de prepago asociada a la cancelación anticipada de un préstamo de mediano plazo con el BCP , por un saldo aproximado de S/ 28 millones.

Al cierre del primer trimestre, CDU reportó un ratio de liquidez de 2.09 veces, superior al registrado a diciembre del 2025. Además, el índice de solvencia se ubicó en 0.45 veces, mejorando frente al cierre del año pasado y evidenciando un menor nivel de apalancamiento financiero.

Grupo Centenario también expande negocio de oficinas

El Grupo Centenario evalúa desarrollar un nuevo edificio corporativo en San Isidro hacia finales del 2028.

En paralelo al crecimiento de CDU en el negocio de urbanizaciones, el Grupo Centenario viene fortaleciendo su división de renta inmobiliaria en el segmento de oficinas.

En marzo de este año, el holding informó a Gestión que proyectaba ampliar su oferta de oficinas implementadas y evaluaba desarrollar un nuevo edificio corporativo en San Isidro, que podría entrar en operación hacia finales del 2028.

La empresa prevé incorporar 7,000 m2 adicionales de oficinas implementadas durante el 2026, con una inversión de S/ 11 millones, tras la colocación total de espacios lanzados previamente en este formato. Asimismo, espera elevar la ocupación de su portafolio de oficinas a cerca de 95% este año, en medio de la recuperación del mercado corporativo en Lima.