La escisión es, en palabras simples, la división de una entidad en dos o más unidades operativas. El objetivo que se busca, de acuerdo con los argumentos expuestos en la iniciativa legislativa, es conseguir una mayor cobertura en zonas donde el servicio está fallando. Ya analistas consultados por este diario cuestionaron esta intención porque, reconocieron, el principal problema hoy en el servicio, justamente es el fraccionamiento de las EPS.

Sin embargo, esta no es la única iniciativa en agenda parlamentaria. Paralelamente, el Legislativo tramita al menos siete proyectos, en los últimos dos años, orientados específicamente a la creación de nuevas empresas públicas o municipales de agua y saneamiento en distintas zonas del país, aunque bajo mecanismos distintos.

Algunas propuestas buscan autorizar directamente nuevas EPS y otros tienen carácter declarativo, al plantear que su creación sea declarada de necesidad pública o interés nacional.

Congreso suma al menos siete proyectos para nuevas empresas de agua en regiones. Foto: Andina.

Entre los proyectos con mayor avance figura el que plantea declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes (SEDAPAT). La iniciativa ya cuenta con dictamen.

En situación similar se encuentra el proyecto que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de una empresa prestadora de saneamiento para la provincia de Ambo, en Huánuco.

Otras iniciativas permanecen en comisión. En Huancavelica, se busca la creación de una EPS para Lircay, provincia de Angaraes; mientras que otro proyecto plantea constituir la Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Tayacaja en Pampas.

En Cusco también se registran propuestas con distinto alcance: se busca modificar el Decreto Legislativo 1280 para autorizar la creación de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Espinar (SEDAPAE), mientras que otro proyecto de ley quiere autorizar la creación de una empresa de agua potable y saneamiento en la provincia de Chumbivilcas.

Puno forma parte de esta tendencia legislativa. En el Parlamento hay una iniciativa que propone autorizar a la Municipalidad Provincial de El Collao–Ilave a constituir una empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal.

Milton von Hesse, director ejecutivo de Von Hesse Consultores y exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, había mencionado a este diario que: “El gran problema en el Perú en la provisión de agua es, justamente, el fraccionamiento de las EPS. En el Perú hay 50 a nivel nacional, de las cuales una está en Lima y el resto está a lo largo del país”.

Explicó, en ese sentido, que “cuando las empresas son chicas, lo que recaudan por tarifa de agua no alcanza a cubrir ni siquiera los costos operativos” . Es decir, no pueden contratar personal especializado, invertir en infraestructura clave ni cubrir insumos básicos como el cloro.

Proyecto de ley Lugar / EPS propuesta Objetivo Estado PL 13793/2025-CR Tumbes – SEDAPAT Creación de la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable

y Alcantarillado de Tumbes DICTAMEN PL 13602/2025-CR Ambo (Huánuco) Creación de EPS para la provincia de Ambo DICTAMEN PL 14399/2025-CR Lircay – Angaraes (Huancavelica) Creación de EPS para Lircay EN COMISIÓN PL 12705/2025-CR Pampas – Tayacaja (Huancavelica) Creación de EPS Tayacaja EN COMISIÓN PL 11130/2024-CR Espinar (Cusco) – SEDAPAE S.A. Modifica el DL 1280 para autorizar la creación de la EPS EN COMISIÓN PL 11112/2024-CR El Collao–Ilave (Puno) Autoriza a municipalidad constituir EPS

de accionariado municipal EN COMISIÓN PL 10586/2024-CR Chumbivilcas (Cusco) Creación de empresa de agua potable y saneamiento EN COMISIÓN Fuente: El congreso Elaboración: GEC Fuente: El congreso Elaboración: GEC