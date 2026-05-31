Al menos siete proyectos buscan nuevas empresas públicas de agua en regiones del país. Foto: GEC
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Gerardo Rosales Diaz
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El Congreso de la República en Perú debate cambios en el modelo de prestación de los servicios de agua y saneamiento. Como informó Gestión, un proyecto de ley propone flexibilizar el régimen vigente para que municipalidades puedan impulsar la creación de nuevas empresas prestadoras del servicio de agua y desagüe (EPS) o aplicar el “procedimiento de escisión”.

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