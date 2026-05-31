El Congreso de la República en Perú debate cambios en el modelo de prestación de los servicios de agua y saneamiento. Como informó Gestión, un proyecto de ley propone flexibilizar el régimen vigente para que municipalidades puedan impulsar la creación de nuevas empresas prestadoras del servicio de agua y desagüe (EPS) o aplicar el “procedimiento de escisión”.
La escisión es, en palabras simples, la división de una entidad en dos o más unidades operativas. El objetivo que se busca, de acuerdo con los argumentos expuestos en la iniciativa legislativa, es conseguir una mayor cobertura en zonas donde el servicio está fallando. Ya analistas consultados por este diario cuestionaron esta intención porque, reconocieron, el principal problema hoy en el servicio, justamente es el fraccionamiento de las EPS.
Sin embargo, esta no es la única iniciativa en agenda parlamentaria. Paralelamente, el Legislativo tramita al menos siete proyectos, en los últimos dos años, orientados específicamente a la creación de nuevas empresas públicas o municipales de agua y saneamiento en distintas zonas del país, aunque bajo mecanismos distintos.
Algunas propuestas buscan autorizar directamente nuevas EPS y otros tienen carácter declarativo, al plantear que su creación sea declarada de necesidad pública o interés nacional.
LEA TAMBIÉN: Agua premium: San Pellegrino ve crecimiento en este nicho de mercado
Entre los proyectos con mayor avance figura el que plantea declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes (SEDAPAT). La iniciativa ya cuenta con dictamen.
En situación similar se encuentra el proyecto que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de una empresa prestadora de saneamiento para la provincia de Ambo, en Huánuco.
Otras iniciativas permanecen en comisión. En Huancavelica, se busca la creación de una EPS para Lircay, provincia de Angaraes; mientras que otro proyecto plantea constituir la Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Tayacaja en Pampas.
En Cusco también se registran propuestas con distinto alcance: se busca modificar el Decreto Legislativo 1280 para autorizar la creación de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Espinar (SEDAPAE), mientras que otro proyecto de ley quiere autorizar la creación de una empresa de agua potable y saneamiento en la provincia de Chumbivilcas.
Puno forma parte de esta tendencia legislativa. En el Parlamento hay una iniciativa que propone autorizar a la Municipalidad Provincial de El Collao–Ilave a constituir una empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal.
Milton von Hesse, director ejecutivo de Von Hesse Consultores y exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, había mencionado a este diario que: “El gran problema en el Perú en la provisión de agua es, justamente, el fraccionamiento de las EPS. En el Perú hay 50 a nivel nacional, de las cuales una está en Lima y el resto está a lo largo del país”.
Explicó, en ese sentido, que “cuando las empresas son chicas, lo que recaudan por tarifa de agua no alcanza a cubrir ni siquiera los costos operativos”. Es decir, no pueden contratar personal especializado, invertir en infraestructura clave ni cubrir insumos básicos como el cloro.
|Proyecto de ley
|Lugar / EPS propuesta
|Objetivo
|Estado
|PL 13793/2025-CR
|Tumbes – SEDAPAT
|Creación de la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de Tumbes
|DICTAMEN
|PL 13602/2025-CR
|Ambo (Huánuco)
|Creación de EPS para la provincia de Ambo
|DICTAMEN
|PL 14399/2025-CR
|Lircay – Angaraes (Huancavelica)
|Creación de EPS para Lircay
|EN COMISIÓN
|PL 12705/2025-CR
|Pampas – Tayacaja (Huancavelica)
|Creación de EPS Tayacaja
|EN COMISIÓN
|PL 11130/2024-CR
|Espinar (Cusco) – SEDAPAE S.A.
|Modifica el DL 1280 para autorizar la creación de la EPS
|EN COMISIÓN
|PL 11112/2024-CR
|El Collao–Ilave (Puno)
|Autoriza a municipalidad constituir EPS
de accionariado municipal
|EN COMISIÓN
|PL 10586/2024-CR
|Chumbivilcas (Cusco)
|Creación de empresa de agua potable y saneamiento
|EN COMISIÓN
LEA TAMBIÉN: Advierten que el Perú necesita “más agua” para sostener su crecimiento
Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.