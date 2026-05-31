En 46 años, la zona de Huaqiangbei en Shenzhen (China) se transformó en el mayor centro de distribución de componentes electrónicos de Asia. Foto: GEC.
En 46 años, la zona de Huaqiangbei en Shenzhen (China) se transformó en el mayor centro de distribución de componentes electrónicos de Asia. Foto: GEC.
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Josimar Cóndor
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De campo de arroz a la “Calle de Electrónica Número 1 de China” en 46 años. Así se transformó la zona de Huaqiangbei en Shenzhen (China), que en solo 1.45 km² concentra el mayor centro de distribución de componentes electrónicos de Asia y atrae a más de 7,000 compradores internacionales al día. Gestión recorrió sus calles y conversó con actores locales de ese conglomerado, recogiendo impresiones y lecciones de este sector que comenzó como el emporio de Las Malvinas en Lima (Perú), pero ahora alberga startups, laboratorios de desarrollo compartido y tiendas oficiales de marcas como Huawei, Xiaomi y otras de alcance global.

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