Wang Yi, director del Huaqiangbei Museum, explico cómo dicho sector pasó de ser un mercado con negocios pequeños a un nodo para el comercio tecnológico transfronterizo que hoy genera transacciones anuales superiores a los 400,000 millones de RMB (US$ 58,563 millones). En dicha evolución, destacó tres factores claves.

El primer elemento fue la conformación de una cadena de suministro completa. “Puedes encontrar todo lo que necesitas aquí”, manifestó.

Hefei Ding, consumidora de dicha zona, resaltó que negocios como Troublemaker Studio pueden crecer en el lugar porque pueden encontrar cualquier chip o pieza pequeña en el área muy fácilmente. “Por eso atraen cada vez más extranjeros para hacer sus ideas realidad muy rápido y a un precio económico”, relató.

Dicha eficiencia de una cadena de suministro de extremo a extremo altamente reactiva, sumada a las ventajas de costos por la adquisición directa en fábrica, han convertido a la zona en destino principal para emprendedores tecnológicos y compradores globales. El contraste con Las Malvinas es claro, pues el emporio limeño domina la venta y reparación, pero la manufactura y el diseño siguen siendo mínimas.

La zona de Huaqiangbei en Shenzhen (China) atrae a más de 7,000 compradores internacionales al día. Foto: GEC.

Factor gubernamental y el impulso al talento

De otro lado, Yi mencionó que el segundo factor clave en la evolución de Huaqiangbei fue gubernamental. “Hablamos de incentivos del gobierno, ya sabes, en términos de políticas, impuestos, etc.”, afirmó.

A partir de la década de 1990, Shenzhen desplegó zonas francas y exoneraciones para investigación y desarrollo. “De esa manera, pueden formar un ecosistema emprendedor muy bueno, un entorno tan completo, muy vital, innovador y activo”, manifestó.

Dicho soporte estatal cambió la percepción del lugar. Hefei recuerda su primera visita hace cuatro o cinco años: “En mi percepción, era de precios muy bajos y opciones muy económicas para arreglar teléfonos, equipos eléctricos, o comprar algo muy barato hecho ahí. Y había un dicho: si pierdes tu teléfono en algún lugar de China, lo encontrarás en ese lugar”, refiere.

Sin embargo, destacó que el panorama ahora es distinto: “Años después, cuando llegué de nuevo, estaba bastante sorprendida de lo bien organizado que está. No como un mercado caótico, es muy limpio, calles amplias, y tienen funciones muy claras de diferentes tiendas y áreas”, anotó.

Al factor gubernamental y de talento, la compradora añadió otro en el ámbito económico y de los negocios. “Quizás descubrieron que, si solo entras en la competencia de precios bajos, es bastante dura. Económicamente, llegas a un punto donde tu ganancia baja”, remarcó.

En Huaqiangbei, se pueden encontrar locales de venta y reparación de artículos electrónicos, al igual que en Las Malvinas, de Lima. Foto: GEC.

Innovación compartida: oportunidad para extranjeros y ¿latinos?

En el entorno de Huaqiangbei, no solo operan galerías de venta de dispositivos electrónicos y partes, así como grandes tiendas de marcas globales de tecnología. Entre sus calles, también funcionan espacios de innovación compartida. Es el caso de Troublemaker, un laboratorio compartido de investigación y desarrollo (I+D) para startups de hardware.

Durante la visita, Marcos Acar, de Paraná (Brasil), relató que llegó a este clúster tecnológico de China para aprender más sobre desarrollo de hardware. Si bien reconoció que el idioma es una dificultad a tomar en cuenta, afirmó que establecerse en este lugar es una oportunidad abierta para profesionales de América Latina.

“Hay muchas facilidades acá en China por la calidad de vida, costos de vida. Las personas también son muy receptivas para quienes llegan. Las dificultades son esencialmente establecerse en una nueva ciudad, estar habituado, saber con quién interactuar”, comentó el ingeniero a Gestión.

Para llegar a laboratorios de desarrollo en Huaqiangbei, Acar -quien se enfoca en el desarrollo de productos en el área de software- remarcó que es clave contactar a centros de desarrollo que reciben a extranjeros y a las comunidades de tecnología de Shenzhen.

“Es importante, antes de venir, encontrar quiénes son esos grupos de extranjeros acá en China, con eso es más sencillo tener personas a quien acudir para cualquier situación”, anotó.

Marcos Acar llegó desde Brasil a este clúster tecnológico de China para aprender más sobre desarrollo de hardware. Foto: GEC.

Un proceso tomó 46 años

Consultado por el tiempo que le tomó a Huaqiangbei alcanzar su desarrollo actual, Wang Yi aclaró que la transformación no trascurrió en pocos años o una o dos décadas. “Es un proceso largo. Es un proceso de acumulación”.

Huaqiangbei nació con la reforma y apertura de China hace 46 años. “De hecho, desde el principio, era solo un campo de arroz”, recordó el funcionario.

La evolución fue por capas. La zona comenzó como un mercado de componentes para luego transformarse en un conglomerado de diseño tecnológico propio y consolidación como hub de internet de las cosas (IoT) e inteligencia artificial desde 2010. Las Malvinas tiene 40 años de historia, pero sigue anclada en la fase de compra-venta.

Para la compradora Hefei, esta transformación ya se siente en el consumo. “Fui a comprar un Labubu, uno grande, por solo 10 RMB. También fui a comprar un power bank. Muy buena calidad y por precio barato. Compré un secador de pelo. Vi muchos visitantes extranjeros comprando variedad de equipos, e incluso algunos periodistas compraron una cámara pequeña que cuesta solo 60 RMB”, anotó.

Los pasadizos de las galerías de Huaqiangbei se asemejan a Las Malvinas, de Lima, aunque el adelanto tecnológico frente a países importadores es claro. Foto: GEC.

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Huaqiangbei, el sello de Shenzhen

Para Wang Yi, Huaqiangbei es el emblema de Shenzhen; y Shenzhen, es la imagen instantánea de China. Hefei menciona este posicionamiento en otros términos: “La transformación de Huaqiangbei es un micro reflejo de la transformación de la manufactura china”, indicó.

Para Lima, la pregunta es si Las Malvinas puede iniciar su propia “acumulación” de hitos que le permita dar el salto al desarrollo tecnológico. Los factores están identificados.