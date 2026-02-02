El clúster electroferretero de Las Malvinas aumenta su ocupación y atrae nuevos comercios. (Foto: SERPAR).
En el inicio del 2026, la actividad comercial e inmobiliaria continúa en el emporio electroferretero de Las Malvinas, en el Cercado de Lima. Nuevas galerías se suman al clúster y otros proyectos asoman para potenciar este complejo que ya alberga más de 60 edificaciones comerciales y campos feriales, mientras la diversificación de rubros atrae nuevos inquilinos, con un impacto en la ocupación y precios. Conozca más sobre las iniciativas que avecinan.

