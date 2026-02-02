César Vásquez, representante del Frente Empresarial de Las Malvinas, confirmó que la galería Plaza Ferretero 2 finalmente abrió sus puertas recientemente y que La Bellota 3 haría lo propio en estos días. Antes de culminar el primer trimestre, nuevos proyectos podrían alcanzar financiamiento para su futuro desarrollo.

Entre las iniciativas conocidas, destacó un proyecto en un terreno de alrededor de 20,000 metros cuadrados (m2) a la altura de las cuadras 3 y 4 de la avenida Argentina. La propuesta se enfocaría en espacios de almacenamiento ante la creciente demanda.

Y es que, frente a nuevas y mayores restricciones a almacenes en el sector de Barrios Altos, refirió que cada ve aumenta el interés por depósitos en Las Malvinas.

“Los empresarios que operan ‘almacenes madre”, como les llaman, cerca de Mesa Redonda, ahora están buscando nuevas zonas”, comentó.

Sin embargo, reconoció que la edificación de grandes almacenes en el entorno de Las Malvinas, aún cuando la zona no alberga construcciones de carácter patrimonial y las vías de acceso son más amplias, también enfrenta algunas barreras.

“Queremos que la Municipalidad de Lima regule para que se pueda construir grandes almacenes porque hay ciertas restricciones”, anotó.

Nuevas galerías se suman a Las Malvinas y otros proyectos asoman para potenciar este complejo. FOTOS: FRANCISCO NEYRA / GEC.

Más inquilinos, mayor precio de alquiler

En los últimos meses, Vásquez destacó que la ocupación de las galerías de Las Malvinas ha ido mejorando. Con la expansión de rubros como calzado y ropa deportiva, equipo de gimnasio y tecnología, mencionó que nuevos inquilinos se instalan en dichos centros comerciales.

De esa manera, las galerías operan actualmente con una ocupación de alrededor de 70% y 80%, cuando en los últimos años llegaron a hacerlo inclusive al 50%. Dicha mejora se observa en recintos como El Progreso 1, por ejemplo.

A partir del aumento de la ocupación, el representante destacó que el precio de alquiler también ha subido notablemente.

“En El Progreso 1, locales de 3 o 4 m2 se alquilaban en S/200 o S/300. Ahora, vemos precios de renta de S/2,000”, manifestó.

La ocupación de las galerías de Las Malvinas ha ido mejorando.

Proyecciones

En esta temporada de verano, las expectativas de los comerciantes de Las Malvinas son positivas, en línea con las perspectivas de crecimiento para el sector construcción (6.3% en 2026, según la Cámara Peruana de la Construcción).

Así, con una participación de hasta 80% en el total de negocios del emporio, los comercios electroferreteros se benefician de la demanda de las familias que desean ampliar sus viviendas o realizar mejoras, en el segmento de la autoconstrucción.

En tanto, las tiendas de ventiladores y aire acondicionado; así como los nuevos rubros de ropa y calzado deportivo, y equipos de gimnasio, también registran incrementos de ventas.

“Hay buenas perspectivas. Los comerciantes esperan un crecimiento de un dígito este primer trimestre”, destacó.