El emporio de Las Malvinas sigue ampliando su oferta comercial y prevé un crecimiento de hasta 3% en ventas este 2025. (Foto: SERPAR).
Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

A mediados de 2024, Las Malvinas mantenía una cartera de proyectos por alrededor de US$200 millones que venían anunciándose desde los años de la pandemia. Si bien el desarrollo de dicho portafolio no mostraba grandes avances hasta el cierre del año pasado, la mejora de la situación económica este 2025 habría acelerado su ejecución. En este segundo semestre, dos nuevas galerías abrirán, reiniciando así la expansión del emporio electroferretero del Cercado de Lima, mientras la inversión china asoma en el dicho clúster comercial.

