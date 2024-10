Desde hace mucho tiempo China decidió salir al mundo y muchas economías occidentales, incluido Perú, lo han recibido con los brazos abiertos. En el pasado, su presencia en territorio peruano se dio a través de la inmigración, ya que en oriente no existían muchas oportunidades. “Los primeros chinos que llegaron se fueron a trabajar al campo agrícola” , explicó a Gestión, Maribel Temoche, directora del Instituto Confucio.

Luego, se trasladaron a la ciudad, allí se crearon comercios y restaurantes. Un siglo después, la inmigración se detuvo, debido a que China estaba creciendo de manera acelerada su economía. “Los chinos que están viniendo al Perú ahora vienen a invertir en empresas mineras , eléctricas y comercio”, comentó.

Hoy entre el 5% o 10% de la población peruana tiene origen chino. Entonces, ¿Perú es el país más chino de América Latina? Es probable, ya que en el libro “Confucio y Globalización: comprender China y crecer con ella”, escrito por ex líder aprista Alan García, considera que es difícil que China adopte los criterios occidentales. Es más fácil que Occidente adopte los cánones políticos y sobre todo económicos de China como lo está haciendo ahora.

El mes pasado, Gestión conversó con el embajador chino en Perú, Son Yang, y manifestó que desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Perú en 2010, el volumen del comercio entre ambos países creció 325%. “El Perú es el segundo destino más importante de inversión de China en América Latina”, aseguró.

Omar Narrea, investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico (CECAP) de la Universidad del Pacífico (UP), considera que Perú es un actor importante para las inversiones chinas en Latinoamérica porque “tenemos algo que ellos necesitan consumir mucho: materias primas”.

En tanto, Carlos Aquino, economista y director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (UNMSM), recordó que a inicios de los 90 no había ninguna inversión china. “La primera gran inversión que se hizo en Perú, después de muchos años, en particular desde que abrimos nuestra economía en esa época, fue la de Shougang Group (minerales) y a los dos años siguientes China National Petroleum Corp. (energía) compra lotes petroleros en el norte del país”, explicó a Gestión.

Los sectores en donde el gigante asiático ha invertido en Perú

Actualmente, existen más de 200 empresas chinas que han invertido en nuestro país. De acuerdo con un estudio de American Enterprise Institute (AEI) , publicado en enero de este año (actualizado hace poco), entre el 2005 y 2024, el monto invertido por China en el país, incluyendo construcción, fue de US$ 31,830 millones.

En detalle, la distribución por sectores de su inversión en Perú está en Metales con US$ 16,040 millones, Energía (US$ 12,470 millones), Finanzas (US$ 110 millones), Logística (US$ 230 millones), Transporte (US$ 2,010 millones), servicios públicos (US$ 360 millones) y otros (US$ 610 millones).

Metales

Pero, ¿qué empresas chinas están detrás de estas inversiones? Aquino explicó que las empresas chinas controlan prácticamente el 100% de la producción de hierro (la empresa Shougang ), y un poco menos del 20% ( China Minmetals y Chinalco con Las Bambas y Toromocho , respectivamente,) de la de cobre .

En mayo de este año continuaron las adquisiciones de empresas chinas en territorio peruano. Zijin Mining Group compró el 100% de la mina de oro La Arena (La Libertad) a la empresa canadiense Pan American Silver por US$ 245 millones y una regalía del 1.5% del proyecto La Arena II . Cabe destacar, que China es el principal inversionista de proyectos mineros del país con más del 20%.

Energía

En cuanto al sector de energía, en 2018, China Three Gorges Corp (CTG), la mayor empresa global de hidroelectricidad, compró Chaglla, la tercera central más grande del país por US$ 1,400 millones , tras un proceso que concitó la atención por tener como vendedor a Odebrecht, involucrado en actos de corrupción.

En esa línea, en hidrocarburos, en 2013 China National Petroleum Company (CNPC) compró activos petroleros de Petrobras por más de US$ 2,000 millones, en los que destaca el Lote 58 (Cusco) y que recientemente la empresa ha presentado un modificatorio del proyecto en el que plantea una menor producción de gas y no construir una planta de procesamiento propia.

La adquisición más resaltante que realizó China y donde Estados Unidos mostró preocupación , fue la compra de China Southern Power Grid International por US$ 2,900 millones al negocio eléctrico de Enel, aquel que suministra energía al norte de Lima.

El resto del suministro eléctrico de Lima se vendió a otra empresa china. Carlos Aquino recordó que en 2019, China Three Gorges Corporation (a través de su subsidiaria China Yangtze Power International) compró los activos de Sempra Energy, una empresa estadounidense que tenía el 83.6% de las acciones de la peruana Luz del Sur, por US$ 3,590 millones.

Si bien la Sociedad Nacional de Industria (SNI) se había mostrado en ese momento preocupada por la venta de Enel, ya que significaba la concentración del 100% del mercado de distribución de electricidad en manos de China , ahora su gerente general, Antonio Castillo dijo a este medio que se debe evaluar permanentemente por Indecopi para que no dañe a los consumidores, sean empresas productivas o usuarios domiciliarios. “Debemos tener un balance en la relación con China. Somos parte indudablemente de un eje logístico con Oriente y esa ventaja competitiva el Perú debe saber administrar adecuadamente ”, aseveró a Gestión.

Finanzas y Construcción

En el sector finanzas, en 2018, la compañía portuguesa de seguros Fidelidade—su mayor accionista es Fosun International Limited, empresa china que tiene inversiones en seguros y banca —adquirió a La Positiva Seguros por US$ 110 millones.

En proyectos de construcción, el más importante está relacionado con la Linea 2 del Metro. China Railway First Survey & Design Institute Group (FSDI), ya brinda servicios de diseño, planificación y supervisión al metro. A inicios del año pasado, Gestión pudo conocer que los chinos son los proveedores extranjeros que más ejecutaron obras públicas (27) en cinco años.

Finalmente, está el puerto de Chancay de propiedad del 60% de Cosco Shipping y 40% de la peruana Volcan. Una obra que contempla una inversión total de más de US$ 3,000 millones. También, el nuevo terminal de San Juan de Marcona (Ica) es una iniciativa china a través de la empresa Jinzhao.

Sectores con potencial de crecimiento: China y los ferrocarriles

La visita de la presidenta Boluarte a China a mediados de este año ha sido un mensaje claro a la prensa internacional: “Ya no seamos socios comerciales, sino, seamos socios estratégicos”.

Perú le mostró a los empresarios chinos un paquete de proyectos que buscan ser ejecutados. Uno de los más importantes son los trenes a través de Gobierno a Gobierno (G2G). Al respecto, el embajador chino, Son Yang dijo que van a analizar dicho proyecto y la posibilidad de construir no solo ferrocarriles, sino carreteras, puentes, escuelas y demás infraestructura .

Por su parte, Carlos Aquino considera que el puerto de Chancay va a impulsar obras de infraestructura como ferrocarriles, carreteras, entre otros, ya que alrededor del puerto hay pocas vías de acceso. “La pa namericana ya está colapsada. Imagínate cómo va a recibir toda la carga que viene de Chile o Brasil para el Asia. Allí hay una gran oportunidad para China. Además, es el único país que tiene la capacidad de financiar proyectos de infraestructura a bajo costo. China tiene los trenes más rápidos del mundo, el de Shanghái corre 400km por hora” , afirmó el experto, quién visitó China por primera vez en 1985 y realizó estudios sobre su desarrollo.

En tanto, Castillo de la SNI, explicó que la necesidad que tiene China de abastecerse de materias primas y alimentos en la región va a llevar tarde o temprano a que tenga que financiarse esa red de ferrocarriles.

Otros sectores. El gobierno anunció que a fines de este año se daría la adjudicación del parque industrial de Ancón, que tiene una inversión de US$ 762 millones. El año pasado, ProInversión tuvo reuniones con China Harbour Engineering Company Ltd, empresa especializada en desarrollar carreteras y puentes, túneles, líneas ferroviarias, como parte de las actividades de promoción del proyecto.

Por otro lado, también hay interés de una empresa china de construir una fábrica al sur de Lima. El grupo Keda tiene planeado construir una planta de vidrio en Cañete y cuya inversión es de US$ 94.9 millones.

