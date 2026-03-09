La Asociación de Exportadores (Adex) exhortó al Congreso de la República a que otorgue el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por Denisse Miralles.

A través de un comunicado, el gremio advirtió que el país vive una etapa crítica por diversos factores que afectan el desarrollo económico y social, así como fenómenos climáticos adversos en varias regiones, una emergencia energética y tensiones internacionales que encarecen el petróleo.

Estos factores golpean la vida de millones de ciudadanos peruanos y se dan a pocas semanas de que se realicen las Elecciones Generales 2026, las cuales definirán el rumbo del país.

“(El gremio) insta a los actores políticos, sociales y económicos a priorizar el bienestar del Perú frente a cualquier interés particular o partidario. La estabilidad institucional permitirá preservar el funcionamiento de las cadenas productivas, logísticas y exportadoras que sostienen millones de empleos”, se lee en el pronunciamiento.

Asimismo, la asociación sostuvo que la estabilidad institucional es clave para mantener operativas las cadenas productivas, logísticas y exportadoras.

“(Adex) hace un llamado a los parlamentarios de las diferentes bancadas del Congreso de la República a preservar la estabilidad del país, otorgando el voto de confianza al gabinete presidido por la Sra. Denisse Miralles”, añadió el gremio.

Finalmente, el gremio remarcó que las cadenas productivas y exportadoras generan millones de empleos y que el diálogo, la unidad y decisiones políticas responsables son necesarios para enfrentar la coyuntura y garantizar el bienestar de la población.