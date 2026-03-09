Adex exhorta al Congreso otorgar el voto de confianza al gabinete Denisse Miralles Foto: Presidencia.
Adex exhorta al Congreso otorgar el voto de confianza al gabinete Denisse Miralles Foto: Presidencia.
La Asociación de Exportadores (Adex) exhortó

A través de un comunicado, , así como fenómenos climáticos adversos en varias regiones, una emergencia energética y tensiones internacionales que encarecen el petróleo.

Estos factores golpean la vida de millones de ciudadanos peruanos y se dan a pocas semanas de que se realicen las Elecciones Generales 2026, las cuales definirán el rumbo del país.

“(El gremio) insta a los actores políticos, sociales y económicos a priorizar el bienestar del Perú frente a cualquier interés particular o partidario. La estabilidad institucional permitirá preservar el funcionamiento de las cadenas productivas, logísticas y exportadoras que sostienen millones de empleos”, se lee en el pronunciamiento.

Asimismo,

“(Adex) hace un llamado a los parlamentarios de las diferentes bancadas del Congreso de la República a preservar la estabilidad del país, otorgando el voto de confianza al gabinete presidido por la Sra. Denisse Miralles”, añadió el gremio.

Finalmente, y decisiones políticas responsables son necesarios para enfrentar la coyuntura y garantizar el bienestar de la población.

Denisse Miralles, primera ministra. Foto: PCM
Denisse Miralles, primera ministra. Foto: PCM

