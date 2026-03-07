La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, supervisó las labores de reparación del ducto de gas en el kilómetro 43 (KP43) ubicado en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, con el objetivo de restablecer en el menor tiempo posible el servicio energético y asegurar el abastecimiento para hogares y servicios esenciales del país.

Durante la inspección en la zona de emergencia, la jefa del Gabinete, junto al titular del Ministerio de Energía y Minas y representantes de Transportadora de Gas del Perú (TGP), verificó el avance de las labores de intervención en la tubería. En el lugar se inició el montaje de equipos de corte y bloqueo para acelerar los trabajos de reparación y garantizar la continuidad del suministro energético.

Miralles informó que, de acuerdo con la empresa operadora, el plazo estimado para culminar las reparaciones del ducto es de 14 días. Según señaló, los equipos técnicos y el personal especializado ya se encuentran desplegados en la zona y los trabajos se mantienen dentro del cronograma previsto.

Como parte de las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia, la presidenta del Consejo de Ministros indicó que se incrementará la disponibilidad de gas natural de 70 a 80 millones de pies cúbicos por día. Este aumento permitirá ampliar el acceso al gas natural vehicular, principalmente para taxistas, así como para hogares ubicados en Lima, Callao e Ica.

La titular de la PCM explicó que el lugar donde se realizan las reparaciones presenta condiciones geográficas complejas. El acceso a la zona es limitado y el traslado de autoridades, técnicos y equipos se realiza mediante helicópteros, priorizando el uso de aeronaves de mayor capacidad para transportar maquinaria y herramientas necesarias para la intervención.

En la supervisión de las labores participan diversas entidades del Estado, entre ellas el Ministerio Público del Perú, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Además, el Ejército del Perú brinda apoyo en el traslado de personal y en la seguridad de la zona.

La jefa del Gabinete señaló que las medidas adoptadas buscan priorizar el uso del combustible disponible mientras duren los trabajos de reparación, con el fin de evitar restricciones adicionales en el suministro o posibles situaciones de especulación en el mercado.

Miralles indicó que su visita a la zona de emergencia se realizó junto al ministro de Energía y Minas y especialistas técnicos para recibir información directa sobre el estado del ducto y el avance de las labores. Agregó que se ha priorizado el traslado de equipos y personal para restablecer el servicio y que nuevas supervisiones podrían realizarse una vez superada la emergencia.