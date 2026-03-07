La distribuidora de gas natural Cálidda informó a sus usuarios cuál será la priorización del suministro de gas natural en Lima y Callao durante el Estado de Emergencia declarado tras la contingencia en el sistema de transporte operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP).

A través de un comunicado, la empresa explicó que las medidas responden a disposiciones del Ministerio de Energía y Minas del Perú, que estableció un orden de consumo con el objetivo de garantizar el abastecimiento de gas a los sectores considerados prioritarios mientras duren las restricciones en el sistema.

Según detalló la compañía, los hogares y comercios encabezan la lista de prioridad, incluyendo servicios esenciales como hospitales, clínicas y comedores populares.

En segundo lugar se ubican determinadas unidades de transporte cuyo motor funciona exclusivamente con gas natural vehicular (GNV). Entre ellas figuran el transporte público masivo de pasajeros —con excepción de taxis, combis, coasters y mototaxis—, así como camiones compactadores de basura que brindan servicio a las municipalidades y camiones cisterna dedicados al transporte o producción de combustibles.

La priorización también incluye industrias esenciales vinculadas a la salud pública, especialmente aquellas que abastecen a hospitales, clínicas y farmacias. Estas empresas deberán ser evaluadas y autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas para ser consideradas dentro de este grupo, conforme a lo establecido en la Resolución Directoral 026-2026-MINEM/DGH.

Asimismo, se contempla el suministro para empresas generadoras eléctricas que no forman parte del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), siempre que cuenten con la autorización del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES).

Dentro de los sectores priorizados también se encuentran los servicios de impresión de planillones, cédulas de votación y otros insumos necesarios para las elecciones presidenciales de 2026.

Cálidda indicó que las restricciones buscan garantizar que el volumen de gas natural disponible sea suficiente para abastecer a los sectores priorizados durante los 14 días del Estado de Emergencia. La empresa precisó que la emergencia no es atribuible a su operación, aunque señaló que viene coordinando con Transportadora de Gas del Perú y con las autoridades competentes.

Finalmente, la distribuidora exhortó a los usuarios a hacer un uso prudente y responsable del gas natural, utilizándolo únicamente para lo estrictamente necesario mientras se mantiene la contingencia.