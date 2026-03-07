El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores del país a priorizar el teletrabajo y otras medidas laborales con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios durante el periodo de racionalización de recursos energéticos dispuesto por el Gobierno.

A través de un comunicado difundido este 6 de marzo, la cartera de Trabajo señaló que la recomendación se enmarca en las acciones adoptadas por el Gobierno para asegurar la continuidad de los servicios productivos estratégicos en medio de la actual coyuntura energética.

En ese contexto, el MTPE pidió a los empleadores otorgar teletrabajo a sus trabajadores cuando la naturaleza de las funciones lo permita, de acuerdo con lo establecido en la Ley N.° 31572, Ley del Teletrabajo, y su respectivo reglamento.

En los casos en los que no sea posible implementar el teletrabajo debido a la naturaleza de las actividades, el ministerio indicó que el empleador, previo acuerdo con sus trabajadores, puede aplicar otras alternativas laborales. Entre ellas se encuentran el otorgamiento de vacaciones pendientes de goce o la asignación de vacaciones adelantadas .

Comunicado del MTPE.

Asimismo, el MTPE recordó que también se pueden adoptar otras medidas contempladas en el marco legal vigente, siempre que estas no impliquen la vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores.

El pronunciamiento se da en medio de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para optimizar el uso de energía y asegurar la continuidad de servicios considerados estratégicos para la economía y el funcionamiento del país, entre ellas la implementación de teletrabajo en el sector público y clases virtuales en todos los niveles educativos en Lima Metropolitana y el Callao.

En paralelo, el Gobierno anunció medidas de apoyo para los hogares y el sector transporte ante los efectos de la contingencia energética.

Entre ellas, se incrementará temporalmente el vale del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para la compra de balones de gas de 10 kilos . El subsidio pasará de S/20 a S/30 durante un periodo de 30 días.

En el caso del transporte, se implementará un mecanismo de compensación para taxistas cuyos vehículos funcionan con gas natural vehicular (GNV).