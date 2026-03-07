El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, exhortó a taxistas y conductores a no cargar gas licuado de petróleo (GLP) en vehículos diseñados para operar con gas natural vehicular (GNV), al advertir que esta práctica puede representar un grave riesgo para la seguridad.

Durante una conferencia de prensa, el titular del sector señaló que algunos conductores estarían recurriendo a esta alternativa ante la actual crisis de abastecimiento de GNV, lo que podría poner en peligro tanto el vehículo como la integridad de sus ocupantes.

“El mensaje a todos los señores taxistas, que sé que nos están escuchando, y a cualquier persona que esté usando un vehículo en gas natural, no echarle GLP. Están arriesgando su inversión en el vehículo y están arriesgando su vida” , manifestó.

Alfaro explicó que ambos combustibles operan bajo condiciones técnicas distintas. Mientras el sistema de GNV funciona con presiones mucho más altas, el GLP está diseñado para equipos de menor presión.

En ese sentido, advirtió que utilizar adaptadores para mezclar o reemplazar estos sistemas puede provocar fallas en las conexiones o mangueras del vehículo. “Colocar gas natural de alta presión en un sistema de baja presión puede ocasionar que las uniones colapsen y se produzca un incendio” , indicó.

Asimismo, calificó como un “acto criminal” la comercialización de adaptadores que permitirían usar GLP en unidades diseñadas para GNV. Según precisó, la Policía Nacional del Perú (PNP) ya fue informada para iniciar las investigaciones correspondientes y frenar la venta de estos dispositivos.

Minem advierte a taxistas sobre los riesgos de usar GLP en vehículos diseñados para GNV. Foto: GEC.

Fiscalización en grifos

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció en la misma conferencia de prensa que el Ejecutivo reforzará la supervisión del mercado de combustibles para evitar prácticas irregulares durante la actual contingencia energética.

La premier detalló que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) intensificará el monitoreo en los grifos a nivel nacional para prevenir la especulación y el acaparamiento .

Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) fortalecerá las labores de control sobre el abastecimiento y la distribución de combustibles en el país.

Miralles agregó que el acaparamiento de combustibles en contextos de emergencia será considerado una infracción grave dentro del Código de Protección y Defensa del Consumidor, lo que conllevará la aplicación de sanciones correspondientes.