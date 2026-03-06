La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) afirmó que es necesario fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado para afianzar la seguridad energética del Perú, en medio de la crisis generada tras el incidente registrado en el sistema de transporte de gas natural que traslada el recurso desde Camisea.

El gremio empresarial señaló que las compañías asociadas del sector energético se encuentran desplegando esfuerzos para reducir el impacto de la emergencia tanto en la población como en las actividades industriales.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía inició investigación preliminar a TGP ante fuga de gas en Cusco

Según explicó, las empresas están cumpliendo con las disposiciones dictadas por el Gobierno para enfrentar la coyuntura, además de implementar medidas adicionales para evitar un mayor riesgo de desabastecimiento.

Entre estas acciones, indicó que el gas natural actualmente disponible en los ductos está siendo destinado exclusivamente al mercado interno, considerado prioritario bajo criterios extraordinarios establecidos por el Ejecutivo. Asimismo, precisó que el despacho de camiones que transportan líquidos de gas natural continúa operando con normalidad para atender la demanda en distintas regiones del país.

El gremio también informó que se está gestionando la importación, en el menor tiempo posible, de un importante cargamento de gas licuado de petróleo (GLP), con el objetivo de cubrir la demanda de este combustible durante la emergencia.

LEA TAMBIÉN: Gobierno activa medidas de emergencia para asegurar suministro energético

Para la SNMPE, la situación actual evidencia la urgencia de fortalecer la seguridad energética del país mediante una política que garantice la continuidad del suministro y permita afrontar eventuales contingencias.

En ese sentido, señaló que resulta prioritario diseñar una política energética con criterios técnicos y una visión de mediano y largo plazo que permita avanzar en la masificación del gas natural en todo el territorio nacional.

El gremio sostuvo que para ello es necesario impulsar la inversión en exploración y explotación de nuevas fuentes de gas natural y petróleo en diferentes zonas del país, así como desarrollar la infraestructura necesaria para asegurar el abastecimiento.

Asimismo, expresó su preocupación por el nivel actual de producción petrolera en el Perú, que —según indicó— se encuentra entre los más bajos de los últimos años debido a la falta de medidas que permitan recuperar la competitividad de esta industria.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía realiza diligencias urgentes tras fuga de gas y deflagración en Cusco

Impacto en el sistema eléctrico

La SNMPE también advirtió que cerca del 40% de la generación eléctrica del país depende del gas natural, por lo que consideró fundamental fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico ante eventuales interrupciones en el suministro de este combustible.

De acuerdo con el gremio, el sistema eléctrico continúa operando gracias a la aplicación de criterios técnicos que incentivan la inversión y permiten el desarrollo de diversas tecnologías de generación. Sin embargo, en la actual emergencia se están utilizando fuentes más costosas, como el diésel, para cubrir la demanda energética.

Finalmente, la organización invocó a los distintos sectores del país y a la ciudadanía a respaldar las medidas adoptadas por el Gobierno con el fin de mitigar los efectos del incidente y superar lo antes posible la actual emergencia energética.