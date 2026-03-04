Como parte del plan de contingencia, el Gobierno evalúa habilitar de manera temporal el uso de combustibles alternativos. Foto: GEC.
Como parte del plan de contingencia, el Gobierno evalúa habilitar de manera temporal el uso de combustibles alternativos. Foto: GEC.
El puso en marcha una serie de medidas extraordinarias para , luego de la deflagración registrada en el sistema de transporte de gas natural que afecta temporalmente la distribución de este recurso clave para la economía.

El informó que el Estado viene desplegando acciones coordinadas con empresas del sector y entidades públicas para atender la emergencia y restablecer las operaciones del sistema en el menor tiempo posible.

Entre las medidas adoptadas, se dispuso brindar apoyo logístico a la empresa , responsable de las labores de reparación en el tramo afectado. Para ello, el Estado ha puesto a disposición recursos aéreos de las Fuerzas Armadas con el fin de trasladar personal técnico, maquinaria especializada y equipos hacia la zona de intervención.

El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro Lombardi, señaló que el Ejecutivo trabaja de manera articulada con los distintos actores del sector energético para garantizar el abastecimiento a millones de usuarios.

“Se vienen coordinando acciones con todos los agentes de la cadena de valor del gas natural para restablecer las operaciones de transporte en el menor tiempo posible y asegurar el suministro energético para hogares, comercios, transporte público, hospitales y servicios esenciales”, indicó.

Uso temporal de combustibles alternativos

Como parte del plan de contingencia, el Gobierno evalúa habilitar de manera temporal el uso de combustibles alternativos, como diésel o , en aquellas industrias que cuenten con la capacidad técnica para operar con estas fuentes energéticas mientras se normaliza el transporte de gas natural.

En ese contexto, el MINEM exhortó a las empresas a aplicar de manera excepcional el Decreto Supremo N.º 063-2010-EM, que permite establecer medidas transitorias cuando se presentan situaciones que afectan el abastecimiento interno o la continuidad de servicios esenciales.

Según explicó el sector, esta flexibilización normativa permitirá que determinadas industrias mantengan sus operaciones productivas durante el periodo de emergencia.

No obstante, el ministerio precisó que el uso de combustibles sustitutos deberá realizarse de forma “excepcional, temporal y sujeta a evaluación técnica”, garantizando en todo momento el cumplimiento de las condiciones de seguridad operacional y la supervisión de riesgos por parte del .

Priorización del abastecimiento

De forma paralela, las autoridades dispusieron mecanismos de priorización del suministro energético para asegurar la atención de servicios esenciales.

En ese marco, intensificó la supervisión de grifos y establecimientos de combustible para garantizar el abastecimiento del transporte público, así como el funcionamiento de servicios de salud y el consumo doméstico.

Además, el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES-SINAC) ratificó que el país cuenta con capacidad suficiente para atender la demanda eléctrica sin restricciones, mientras que las centrales térmicas duales iniciaron gestiones para reforzar sus reservas de .

Las autoridades señalaron que se mantiene un monitoreo permanente de la situación y no descartaron la adopción de nuevas medidas en caso sea necesario, con el objetivo de preservar la seguridad energética del país y evitar escenarios de desabastecimiento.

