Durante la jornada se anunció que grifos no suministrarán GNV a usuarios transportistas. Foto: difusión
El congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular) remitió un oficio a Katy Ugarte Mamani, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, .

En el documento, el legislador exhorta a que se cite al ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro Cordano, así como al presidente encargado de Osinergmin, Aurelio Ochoa Alencastre.

“Hay un perjuicio a los usuarios, transportistas y taxistas., dijo a la prensa.

Según el congresista Soto Palacios,

También planteó que en esta sesión extraordinaria se aborde el plan de contención peruano ante la crisis política y bélica en Medio Oriente, tras los bombardeos entre Irán e Israel.

“La ciudadanía requiere información clara, técnica y oportuna ante una problemática que afecta directamente ”, añadió.

