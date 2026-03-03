El congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular) remitió un oficio a Katy Ugarte Mamani, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, a fin de que se realice una sesión extraordinaria a raíz del desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV).

En el documento, el legislador exhorta a que se cite al ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro Cordano, así como al presidente encargado de Osinergmin, Aurelio Ochoa Alencastre.

“Hay un perjuicio a los usuarios, transportistas y taxistas. Es conveniente que tanto el ministro de y el presidente de Osinergmin expliquen qué medidas han tomado”, dijo a la prensa.

Según el congresista Soto Palacios, “no es normal que miles hagan colas mientras el bolsillo de las familias se ve afectado“.

Ante el desabastecimiento de gas natural a causa de una fuga en la planta de Camisea, cientos de grifos permanecen desabastecidos de GNV. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

También planteó que en esta sesión extraordinaria se aborde el plan de contención peruano ante la crisis política y bélica en Medio Oriente, tras los bombardeos entre Irán e Israel.

“La ciudadanía requiere información clara, técnica y oportuna ante una problemática que afecta directamente la economía familiar y la estabilidad del sector transporte”, añadió.