El congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular) remitió un oficio a Katy Ugarte Mamani, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, a fin de que se realice una sesión extraordinaria a raíz del desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV).
En el documento, el legislador exhorta a que se cite al ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro Cordano, así como al presidente encargado de Osinergmin, Aurelio Ochoa Alencastre.
“Hay un perjuicio a los usuarios, transportistas y taxistas. Es conveniente que tanto el ministro de y el presidente de Osinergmin expliquen qué medidas han tomado”, dijo a la prensa.
LEA TAMBIÉN: Créditos hipotecarios: ¿cómo los peruanos respaldan ahora sus pagos a bancos?
Según el congresista Soto Palacios, “no es normal que miles hagan colas mientras el bolsillo de las familias se ve afectado“.
También planteó que en esta sesión extraordinaria se aborde el plan de contención peruano ante la crisis política y bélica en Medio Oriente, tras los bombardeos entre Irán e Israel.
“La ciudadanía requiere información clara, técnica y oportuna ante una problemática que afecta directamente la economía familiar y la estabilidad del sector transporte”, añadió.