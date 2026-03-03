Ante la magnitud de la emergencia que afecta el transporte de gas natural, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) considera fundamental adoptar medidas excepcionales, temporales y focalizadas que permitan proteger a los hogares, garantizar los servicios esenciales y preservar la estabilidad del sistema energético.

En esa línea, y en concordancia con la solicitud formulada por las empresas a través de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el gremio plantea que el Poder Ejecutivo evalúe la emisión de una norma que permita, de manera extraordinaria y transitoria, que las industrias puedan utilizar fuentes alternativas de energía —como GLP, diésel u otras opciones disponibles— a fin de asegurar la continuidad y seguridad de sus operaciones mientras se restablece plenamente el suministro de gas natural.

“Desde la SPH sugerimos que, como medida excepcional y por el plazo que dure la emergencia, se suspenda la habilitación de chips GNV para vehículos livianos a través del sistema administrado por Cofide, en línea con las resoluciones vigentes. En el contexto actual, el abastecimiento debe priorizar a más de dos millones de hogares en Lima y Callao, así como a hospitales, servicios públicos y transporte esencial”, se lee en el comunicado.

El gremio señala que se ha identificado que persiste consumo no autorizado en algunas estaciones de servicio, situación que podría poner en riesgo el abastecimiento domiciliario y la integridad del sistema de distribución, así como de instalaciones de terceros.

“Por ello, resulta indispensable reforzar la supervisión y fiscalización por parte de los organismos reguladores competentes para asegurar el estricto cumplimiento de la normativa vigente”, agrega.

Cabe recordar que, de acuerdo con la resolución emitida por el Ministerio de Energía y Minas, durante el periodo de emergencia solo se permite la comercialización de GNV a unidades de transporte público, quedando excluidos taxis, vehículos particulares y unidades de carga, por un plazo mínimo de 14 días.