El último Reporte Estadístico Mensual de Sistema de Control de Carga de Gas Natural Vehicular del Infogas, a diciembre del 2025, mostraba que un total de 350,797 vehículos registraban consumo de gas natural vehicular (GNV) en el país.

Dicha cifra nos posicionaría aún por debajo de Colombia, que reporta 645,000 vehículos usando GNV, y lejos de Argentina y Brasil (con encima de 1.7 y 1.6 millones cada uno), ubicándonos solo por encima de Bolivia (242,000 vehículos), entre los países que cuentan con reservas de gas natural en la región.

Hay menos de la mitad que hace tres años

Al analizar las cifras del 2025, se muestra que 36,530 vehículos a GNV ingresaron al mercado (entre nuevos y convertidos), una reducción de 20.78% en comparación con 2024. Es más, en los años previos, el número de unidades incluso era mayor.

2022: 74,506 unidades

2023: 56,947 unidades

2024: 46,115 unidades

Esto significa que en el 2025 la cantidad de vehículos a GNV que entró en circulación resulta en menos de la mitad de los que accedieron hace tres años.

No obstante, lo que se aprecia desde el 2022 hasta el 2025, es un incremento constante en el número de vehículos nuevos a GNV que acceden al mercado, con respecto a los vehículos convertidos.

¿Vehículos nuevos o convertidos?

De las 36,530 unidades que ingresaron el año pasado, 34,833 fueron convertidos, una caída de 21.96% respecto a los 44,639 del 2024. Contrariamente, 1,697 fueron unidades nuevas, un incremento del 14.97% si se lo compara con los 1,476 nuevos del 2024.

En realidad, desde el 2004 en que llegó el gas natural al Perú, el número de vehículos nuevos que ingresaban al mercado local empezó a ser cada vez mayor, llegando a un pico en el 2010 con cerca de 9,000 unidades.

Sin embargo, su ritmo de compras fue menguando en los años posteriores, hasta llegar a solo 943 vehículos nuevos el 2022. Desde entonces el número empieza otra vez a mostrar una tendencia al alza:

2023: 1,045 unidades

2024: 1,476 unidades

2025: 1,697 unidades

Conversiones de vehículos a GNV enfrenta retos, según experto

¿Por qué declinan las conversiones?

Respecto a la contracción en el número de vehículos convertidos a GNV, Erick García Portugal, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), señaló a Gestión que esa situación puede obedecer a diversas razones.

Una de ellas, consideró, es la falta de difusión del ahorro que se puede obtener con el uso del GNV: resulta 40% más barato que el GLP, 50% más económico que el diésel y 70% inferior con respecto al uso de gasolina.

Otro factor, acotó el experto, es que no se han dado medidas desde el Gobierno para diferenciar las conversiones de GLP y de GNV (a pesar de que uno de sus objetivos es masificar el gas natural).

Desventajas frente a conversiones a GLP

García refirió que, en los talleres, se promociona las conversiones a GLP como si fueran más económicas que las realizadas a GNV, en el sentido de que las primeras no tienen que pasar revisiones anuales ni quinquenales, como sí deben hacerlo las segundas.

Esa situación de disparidad se produce debido a un retraso en la aprobación de la norma que obliga a la incorporación de vehículos convertidos también a GLP en el sistema de Infogas.

Explicó que el Infogas comprende un sistema de seguridad que permite verificar si quien hace la conversión es un taller autorizado o no, si el equipo de conversión que se pretende instalar está o no certificado, y si se hace mantenimiento a dichos equipos y al tanque de combustible.

Existen 280 talleres autorizados para conversión de GNV y GLP en Lima. (Foto: MTC)

Sin embargo, indicó que la normativa que introduce tal obligación, y que compete aprobar a los ministerios de Energía y Minas (Minem), Producción y Transportes y Comunicaciones (de los que depende Infogas), está prepublicada desde el año 2021 pero aún está pendiente de aprobarse.

Un factor adicional, refirió el experto, es la falta de grifos a GNV, o a gas natural licuado (GNL, para su uso en camiones) más allá de Lima y Callao, que permita darle autonomía a los vehículos que se puedan convertir a ese producto.

No obstante, refirió que la aprobación de las autorizaciones para el funcionamiento de grifos de GNV o GNL pueden demorar hasta dos años, lo cual es un desincentivo para quien quiere instalarlos, y no le permite acceder al financiamiento necesario para construir ese tipo de instalaciones.

