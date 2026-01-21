El Comando Sur de Estados Unidos informó que fuerzas militares capturaron este martes en el mar Caribe al petrolero Sagitta, en medio de la cuarentena que estableció la Administración del presidente, Donald Trump, a estos buques.

La operación, denominada “Lanza del Sur”, se llevó a cabo en la mañana y, según el comunicado oficial, la detención se realizó sin incidentes. El Sagitta fue interceptado mientras transitaba cerca de las costas venezolanas y, según registros de plataformas de seguimiento marítimo, había operado anteriormente bajo banderas de Panamá y Liberia antes de ser sancionado.

Estados Unidos sostiene una cuarentena naval sobre los petroleros sancionados para impedir que entren o salgan de Venezuela con crudo o combustibles.

Este sería el séptimo operativo desde que la Administración iniciara las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe, que inició como una medida de presión contra el Gobierno del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, en un contexto de creciente tensión geopolítica alrededor de la industria petrolera venezolana y las rutas de exportación de hidrocarburos.

Cabe mencionar que tras la captura de Maduro, Trump sostiene que Washington mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo procedentes de ese país.

Con información de EFE.