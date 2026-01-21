Captura de video muestra el buque Sagitta navegando en el Caribe. Foto: EFE/ @southcom.
El Comando Sur de Estados Unidos informó que fuerzas militares , en medio de la cuarentena que estableció la Administración del , a estos buques.

La operación, denominada “Lanza del Sur”, se llevó a cabo en la mañana y, según el comunicado oficial, la detención se realizó sin incidentes. El Sagitta fue interceptado mientras transitaba cerca de las costas venezolanas y, según registros de plataformas de seguimiento marítimo, había operado anteriormente bajo banderas de Panamá y Liberia antes de ser sancionado.

Estados Unidos sostiene una cuarentena naval sobre los petroleros sancionados para impedir que entren o salgan de Venezuela con crudo o combustibles.

tras la captura de Maduro, Trump sostiene que Washington mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo procedentes de ese país. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP.
tras la captura de Maduro, Trump sostiene que Washington mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo procedentes de ese país. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP.

Este sería el séptimo operativo desde que la Administración iniciara las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe, que inició como una medida de presión contra el Gobierno del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, en un contexto de creciente tensión geopolítica alrededor de la y las rutas de exportación de hidrocarburos.

Cabe mencionar que tras la captura de Maduro, Trump sostiene que Washington mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo procedentes de ese país.

Con información de EFE.

