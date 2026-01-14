La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, haciendo un gesto durante una ceremonia de juramento en la Asamblea Nacional en Caracas. el 5 de enero de 2026. (Marcelo Garcia / Oficina de prensa del Palacio de Miraflores / AFP)
serán destinados a la recuperación y reestructuración del sistema de salud del país.

Este anunció lo dio pese a la advertencia de Estados Unidos de que controlará la venta de crudo por tiempo “indefinido” y que depositará los ingresos de esas transacciones en cuentas administradas por Washington.

A través del canal estatal VTV, vaya destinado a atender los requerimientos del sistema sanitario.

LEA TAMBIÉN: Machado y González Urrutia cuestionan liberaciones anunciadas por el régimen venezolano

Además, mencionó que con este plan ya hay 75 centros de salud que serán equipados con “los ingresos provenientes del petróleo”.

Cabe recordar que el 7 de enero, y depositará los ingresos de esas transacciones en cuentas administradas por Washington.

LEA TAMBIÉN: Delcy Rodríguez, una semana encargada de una Venezuela bajo la lupa de Trump

En una conferencia en Miami, el secretario dijo que está “trabajando directamente en cooperación con los venezolanos”, tras el anuncio realizado previamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos para su comercialización.

A su vez, el 9 de enero, Trump ofreció en una reunión mantenida en la Casa Blanca con los ejecutivos de las principales petroleras del mundo “protección y seguridad del Gobierno” a largo plazo para compañías petroleras nacionales e internacionales y les urgió invertir en Venezuela.

LEA TAMBIÉN: La ropa de Perú que “sobrevive” en Venezuela: las empresas que resistieron a la debacle

Trump aseguró entonces que el plan es que las empresas petroleras estadounidenses inviertan “al menos 100 mil millones de dólares de su propio capital, no del dinero del Gobierno”, para revitalizar las infraestructuras en el país caribeño y, con el tiempo, aumentar la producción de petróleo.

El mandatario estadounidense invitó también a China y Rusia a comprar todo el crudo venezolano, gestionado por Washington, “que necesiten”.

Elaborado con información de EFE.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro del Interior, Diosdado Cabello); y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. (AFP).
