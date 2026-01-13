El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses en la Casa Blanca el 9 de enero de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
porque, según dijo, su país “no necesita” productos fabricados en México ni en Canadá.

“Ni siquiera pienso en el T-MEC. O sea, quiero que a Canadá y México les vaya bien. Pero el problema es que no necesitamos sus productos”, precisó Trump.

A su vez, el mandatario norteamericano insistió en que Estados Unidos debe producir sus propios bienes.

“No necesitamos autos hechos en Canadá. No necesitamos autos hechos en México. Queremos fabricarlos aquí. Y eso es lo que está pasando: todos se están mudando aquí desde Canadá, México, Japón, Alemania, de todo el mundo”, añadió.

Cabe recordar que y que buscará un nuevo acuerdo con sus vecinos.

el cual el mandatario consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben revisar el tratado en 2026 y decidir si lo extienden, una medida que cuenta con el respaldo tanto del Gobierno de México como del de Canadá.

Elaborado con información de EFE.

Trump afirmó el domingo que su administración estaba trabajando en conjunto con la líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que estaría dispuesto a reunirse con ella. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
