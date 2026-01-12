Supremo evalúa aranceles de Trump mientras el presidente alerta sobre reembolsos millonarios. Foto: AFP / referencial
Supremo evalúa aranceles de Trump mientras el presidente alerta sobre reembolsos millonarios.
, advirtió que su país tendría grandes dificultades para devolver el dinero cobrado por aranceles si es que el Tribunal Supremo decide dejarlos sin efecto.

Trump afirmó —a través de Truth Social— que los reembolsos podrían ascender a cientos de miles de millones de dólares. realizadas para evitar los aranceles, como la construcción de fábricas o plantas productivas.

“Las cifras reales que tendríamos que reembolsar si, por cualquier motivo, el Tribunal Supremo fallara en contra de EE.UU. en materia de aranceles, ascenderían a cientos de miles de millones de dólares, y eso sin incluir la cantidad que los países y las empresas exigirían como compensación”, sostuvo.

Según el líder republicano,

El mandatario asegura que un fallo adverso obligaría a devolver enormes sumas a importadores y empresas. Foto: difusión
El mandatario asegura que un fallo adverso obligaría a devolver enormes sumas a importadores y empresas. Foto: difusión

El pronunciamiento de Trump se produce mientras el Tribunal Supremo evalúa si el presidente excedió su autoridad al usar una ley de emergencia para imponer aranceles en 2025.

En agosto pasado, una corte de apelaciones determinó que Donald Trump no tenía facultades para aplicar los llamados “aranceles recíprocos”, que van desde un 10% hasta un 50%, ni para imponer un gravamen del 25 % a ciertos productos provenientes de Canadá, China y México.

Sin embargo, dicho tribunal permitió que los aranceles sigan vigentes mientras el caso es revisado por el Supremo.

Trump cerró su mensaje señalando que un fallo en contra de Estados Unidos pondría en riesgo la seguridad nacional y la estabilidad económica del país.

Con información de EFE

