Álvaro del Carpio y el arquitecto Armando Paredes, quienes concibieron Humano Hotel en 2018 como una apuesta por una hotelería más cercana y enfocada en experiencias personalizadas. Aunque la construcción comenzó en 2019, el proyecto quedó paralizado durante cinco años por la pandemia y recién fue retomado en 2025, en un contexto de recuperación del sector. “Sentíamos que se había perdido un poco esa cercanía con el huésped”, señaló Del Carpio, gerente general del hotel.

Alianza con Marriott y modelo operativo

Uno de los pilares de la propuesta es su operación bajo Tribute Portfolio, la colección de hoteles independientes de Marriott International, alianza que Humano Hotel trabaja desde 2018. Según explicó Álvaro del Carpio, el objetivo fue combinar la flexibilidad de un hotel independiente con la potencia comercial de una cadena internacional, accediendo a plataformas como Bonvoy, acuerdos corporativos y canales globales de comercialización. “Queríamos tener la flexibilidad que te permite ser un hotel independiente, pero también la fortaleza comercial que te da una cadena internacional”, señaló el ejecutivo.

El gerente general de Humano Hotel detalló que este modelo también les permite mantener una identidad propia y una experiencia enfocada en el diseño y el lifestyle, pero bajo estándares internacionales de operación y servicio. En esa línea, indicó que los acuerdos con Marriott son de largo plazo —superiores a 15 años— y ayudan a acelerar la estabilización operativa del hotel en un mercado cada vez más competitivo. “Es un acelerador para llegar más rápido a la estabilidad operativa”, afirmó Del Carpio.

Planes 2026- 2027: propuesta y crecimiento en Lima

Inaugurado en abril de 2026 en Miraflores, Humano Hotel demandó una inversión cercana a US$200,000 por habitación y opera en una torre de 18 pisos con 157 habitaciones, rooftop con piscina, restaurante, espacios para eventos y una propuesta enfocada en el segmento lifestyle. El hotel también incorpora una sede de Café de Lima y el rooftop “Entrañable”, orientado tanto a huéspedes como al público local. “Queremos que el hotel también dialogue con la ciudad”, comentó Álvaro del Carpio, gerente general del proyecto.

Para este 2026, la compañía proyecta alcanzar un nivel de ocupación de entre 55% y 60% y llegar al break even operativo, mientras que para 2027 la meta es alcanzar una ocupación de 75%. Según Del Carpio, el mercado hotelero limeño empieza a mostrar señales de recuperación luego del fuerte incremento de oferta registrado en Miraflores durante los últimos años. “Creemos que hemos llegado en un momento justo de recuperación”, sostuvo.

En paralelo, la empresa ya evalúa nuevas oportunidades de crecimiento en Lima, con especial interés en distritos como Barranco y San Isidro, aunque reconocen que ambos mercados todavía enfrentan desafíos vinculados a disponibilidad de terrenos y recuperación de demanda. “Si existen oportunidades en Barranco o San Isidro, siempre las vamos a querer explorar”, afirmó el ejecutivo.

Plan de expansión al interior: dos hoteles en Cusco

Como parte de su estrategia de expansión, Humano Hoteles prepara su ingreso al mercado cusqueño con dos hoteles boutique que operarán bajo su plataforma como operador hotelero independiente. El primero llevará el nombre de Casa Granada y abriría hacia finales de 2026, mientras que Casa Tantayaku iniciaría operaciones durante el primer trimestre de 2027. Ambos proyectos estarán ubicados cerca de la Plaza de Armas del Cusco, a una cuadra de la plaza San Francisco y del mercado de San Pedro, y contarán con aproximadamente 15 habitaciones orientadas a una experiencia más personalizada y de menor escala.

Según explicó Álvaro del Carpio, gerente general de Humano Hotel, la inversión prevista bordea los US$300,000 por habitación y forma parte de una estrategia más amplia para consolidar a la compañía como una operadora multimarca. “Nosotros esencialmente buscamos ser una empresa operadora multimarca”, afirmó el ejecutivo, quien añadió que ya vienen evaluando oportunidades para administrar hoteles en Lima y otras regiones del país.

Nuevo perfil del viajero y huésped

Para Álvaro del Carpio, el viajero que llega hoy al Perú es más informado, exigente y orientado a experiencias personalizadas. Según explicó, Lima dejó de ser solo una ciudad de paso para consolidarse como un destino gastronómico y cultural con estadías más largas. “Hoy los viajeros se quedan dos o hasta tres noches porque saben que tienen que ir a comer, conocer y vivir la ciudad”, comentó el ejecutivo.

En esa línea, indicó que los principales visitantes que llegan vía aérea provienen de Estados Unidos, Chile, México y Brasil, además de mercados europeos como España e Italia. Del Carpio sostuvo que este nuevo perfil de turista viene impulsando propuestas lifestyle y experienciales dentro del sector hotelero limeño.