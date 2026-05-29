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Sandra Reyes
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En un contexto en el que el sector hotelero peruano busca recuperar los niveles prepandemia y nuevas propuestas comienzan a reactivar las inversiones en Lima, Humano Hotel aterriza en Miraflores como parte de Tribute Portfolio, la colección de hoteles independientes de Marriott International. Con planes de crecimiento hacia 2026 y 2027, expansión fuera de la capital y una apuesta por el segmento lifestyle, el objetivo apunta a ganar espacio en un mercado que vuelve a dinamizarse con proyectos vinculados al turismo experiencial. ¿Qué ofrece esta nueva propuesta?

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