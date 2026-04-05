Hilton proyecta duplicar su presencia en Perú con diez nuevos hoteles en desarrollo en distintas ciudades del país. Foto: Andina
Hilton proyecta duplicar su presencia en Perú con diez nuevos hoteles en desarrollo en distintas ciudades del país. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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La cadena hotelera Hilton busca consolidar su presencia en Perú como parte de su estrategia de expansión en América Latina y el Caribe. En 2025, la compañía superó los 300 hoteles en operación en la región y amplió su cartera a más de 150 proyectos con miras a 2026, impulsada principalmente por el segmento de lujo. Ante ello, ¿cuáles son los planes de la cadena para Perú?

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