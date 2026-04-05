Pablo Maturana, vicepresidente de desarrollo, arquitectura y construcción para el Caribe y América Latina de Hilton, señaló a Gestión que este crecimiento responde a una mayor demanda por experiencias más auténticas y sofisticadas. En ese contexto, Perú se posiciona como un mercado clave dentro de sus planes.

“No es solo un mercado más; lo vemos con muchísimo potencial y estamos apostando de manera decidida. Estamos cerca de duplicar nuestro portafolio, actualmente compuesto por 12 hoteles, con diez proyectos en desarrollo y la próxima llegada de Conrad Lima, lo que refleja una visión de largo plazo”, afirmó.

Actualmente, Hilton opera 12 hoteles en el país y proyecta sumar diez más. La mitad de estas aperturas está prevista antes de 2028, en línea con el avance de los proyectos y el compromiso de sus socios locales . Durante el último trimestre de 2025, la cadena incorporó nuevas iniciativas como Hilton Garden Inn Piura, DoubleTree by Hilton Cusco, Punta Sal Suites and Bungalows —Curio Collection by Hilton— y Conrad Lima, considerado uno de los desarrollos más emblemáticos de la firma en el país.

En Lima, Hilton también prepara la apertura del Hotel Museo de Osma Lima, bajo la marca Tapestry Collection by Hilton, ubicado en Barranco, junto al Museo Pedro de Osma. Adicionalmente, la cadena prevé el desarrollo de dos hoteles Hilton Garden Inn en Ica y Tarapoto; establecimientos Hampton by Hilton en Lima (Miraflores), Trujillo y Cusco; y un hotel en la capital bajo la marca Motto by Hilton.

“En Hilton trabajamos principalmente bajo acuerdos de franquicia y administración, lo que nos permite asegurar estándares de calidad y una colaboración cercana con nuestros socios. Estamos viendo un interés creciente de propietarios e inversionistas por sumarse a esta expansión, lo que confirma el atractivo del país”, señaló.

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El proyecto Conrad Lima, que se ubicará en Miraflores, marcará la entrada de la marca de lujo de Hilton al mercado peruano. Foto: Hilton

Conrad en Lima: la nueva apuesta de Hilton

El ejecutivo comentó que Perú ofrece oportunidades diferenciadas según cada destino. “Es un mercado donde cada ciudad tiene una propuesta única. Ya estamos en Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo e Iquitos, y seguimos evaluando plazas como Ica y Tarapoto. Vemos un crecimiento importante en los segmentos lifestyle y de lujo, sin dejar de lado el turismo corporativo y el interno”, indicó. En esa línea, remarcó que aún existe espacio para introducir nuevas marcas en el país, como lo evidencia la próxima llegada de Conrad.

Dentro de su estrategia en destinos de ocio, Hilton también apuesta por Punta Sal (Tumbes). Allí desarrolla Punta Sal Suites and Bungalows, Curio Collection by Hilton, un resort boutique frente al mar que combina suites y bungalows con vista al océano, gastronomía local y actividades al aire libre. “Este tipo de proyectos refuerza nuestra presencia en destinos con alto potencial para el turismo nacional e internacional”, dijo.

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En el segmento premium, la compañía destaca el proyecto Conrad Lima. “Es una iniciativa que nos entusiasma mucho. Lima es una capital con una oferta gastronómica y cultural de nivel global, y este hotel elevará la propuesta de lujo en la ciudad”, agregó Maturana. El establecimiento estará ubicado en el Malecón de la Reserva (Miraflores), contará con 213 habitaciones y suites, y apuntará a un viajero que busca experiencias sofisticadas con estándares internacionales.

El proyecto se desarrolla en alianza con Inversiones Arica y tiene prevista su apertura en los próximos tres años . “Conrad Lima será un imán para el segmento premium y fortalecerá la proyección internacional de la ciudad como destino de lujo”, sostuvo.

Sobre una eventual expansión de la marca en el país, Maturana argumentó que el foco está puesto en consolidar este primer desarrollo. “Queremos que Conrad Lima sea un referente en Sudamérica. A partir de ahí, el desempeño del mercado marcará el ritmo de futuras oportunidades”, comentó.

En ese sentido, Hilton continuará evaluando tanto nuevos desarrollos como conversiones de hoteles en Perú . “Somos muy activos identificando oportunidades. Buscamos propiedades con potencial que nos permitan seguir ampliando nuestra presencia y ofrecer más alternativas a los viajeros”, concluyó.