El gerente general de la compañía, Juan Stoessel, indicó que actualmente una gran mayoría de hoteles de la cadena tienen una ocupación cercana al 70%, siendo que el ejercicio positivo se observa en los diferentes establecimientos. “Todos los hoteles han logrado superar su presupuesto. El norte ha estado muy bien, igual que el oriente; costa y sierra sur, con Cusco en medio, siempre es bastante bueno”, añadió el representante.

Los tres segmentos que han promovido los números de Casa Andina son los segmentos corporativo, flujo interno y turismo receptivo , aunque en este último el avance aún es conservador.

“El mercado corporativo es muy importante y lo tenemos, prácticamente, en todos los hoteles; al igual que el de turismo interno, principalmente, en establecimientos cercanos a las grandes ciudades del país y, por último, el turismo extranjero en el circuito turístico del sur, que es Lima terminando en Cusco o en la selva sur”, explicó.

A fin de seguir fortaleciendo la oferta, la compañía este año sumó a su portafolio dos hoteles, específicamente, en las localidades de Ayacucho y Cusco.

Juan Stoessel, gerente general de Casa Andina. (Foto: Giancarlo Avila -GEC)

Nuevos hoteles y tarifas

Stoessel adelantó que con proyección al 2026, la empresa planea incorporar tres hoteles a su cartera, considerando que, con ello, alcanzarían las 50 ubicaciones a nivel país. De momento, la compañía prefiere mantener en reserva los lugares de los nuevos establecimientos.

“Estamos cerrando contratos, por lo cual no puedo mencionar las ubicaciones, pero los tres son fuera de Lima; en un caso, es un nuevo destino y en los otros, son ciudades o destinos donde ya tenemos presencia”, remarcó Stoessel.

En torno a la tarifa de los establecimientos, el vocero señaló que como parte de la mejora y crecimiento constante de los servicios, la tarifa de los hoteles el próximo año tendrá un incremento de alrededor de 10%, dependiendo de los destinos.

“Actualmente, una tarifa promedio de un hotel tres estrellas es de aproximadamente US$ 70; cuatro estrellas de US$ 90 a US$ 120; mientras, de cinco estrellas, entre US$ 120 a US$ 200″, finalizó.