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11 de junio del 2021. Hace 5 años

ONPE ACABA CON ACTAS PROCESADAS, PERO AÚN FALTA DECISIÓN DEL JNE

Jurados Especiales todavía deben resolver 608 actas observadas, que equivalen a 121,600 votos. Mayoría de pedidos de nulidad de Fuerza Popular es en mesas de Ayacucho, Huancavelica y Cajamarca. Keiko Fujimori acusa a la Fiscalía de ser arbitraria, luego de que pidiera nueva prisión preventiva en su contra.

11 de junio del 2021.

TASAS DE INTERÉS DE DEPÓSITOS CAERÍAN SI CAJAS Y BANCOS RECIBEN FONDOS DE AFP

Rentabilidad de eventuales cuentas previsionales tendería a la baja por tope de tasas de interés que fijó el Congreso. SBS afirmó que Fondo de Seguro de Depósitos no cubriría las cuentas pensionarias si se aprueba proyecto.

11 de junio del 2021.

SE PROYECTA QUE EN DOS MESES SE INICIE RETORNO DE TURISTAS DE ESTADOS UNIDOS

Los primeros en llegar serán los turistas corporativos. Se espera que en el 2022 se intensifiquen los arribos. Coyuntura política frenaría recuperación, por lo que se espera mayor llegada en 2022. Viajes de ejecutivos serían los primeros en retomarse. En una revisión del riesgo sanitario de distintos países para el viaje de sus ciudadanos, Estados Unidos reubicó al Perú del nivel 4 (muy alto) al 3 (alto). Así, nuestro país vuelve a la mirada de los turistas norteamericanos.