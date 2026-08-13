Una medida preventiva que podría implementar un propietario de un departamento es la contratación de un seguro, recomendaron (foto: GEC).
Una medida preventiva que podría implementar un propietario de un departamento es la contratación de un seguro, recomendaron (foto: GEC).
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

El Perú se ubica en una zona sísmica, por lo que el riesgo de sufrir un terremoto siempre estará latente. Si es de gran magnitud, un edificio residencial podría colapsar o volverse inhabitable, tal como se ha visto tras recientes sismos en Venezuela y Colombia. En este escenario, ¿los propietarios -sobrevivientes- perderán toda su inversión?

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