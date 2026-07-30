El Banco Central de Reserva cuantificó el impacto de la anomalía climática en 0.7 puntos porcentuales del PBI del país en el 2026.

En ese escenario, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) está por regular los seguros paramétricos.

La normativa que está por publicar la SBS facilitará la comercialización de seguros paramétricos entre clientes particulares, pues ya existe para empresas, precisó David Rey, director de riesgos generales de Mapfre Perú.

“En la actualidad, solo tenemos la ley de seguros que está dirigida al tema de daños. Entonces, cuando (una aseguradora) quiere sacar una alternativa (de seguro paramétrico para personas) no es fácil enmarcarla bajo el concepto de daños porque no tiene que haber necesariamente daños (para activar la indemnización). Ya con esta nueva reglamentación, pues todo se va a facilitar”, explicó Rey.

La SBS está por reglamentar los seguros paramétricos ante la inminencia del FEN.| Foto: Andina

Funcionamiento

Dichas pólizas consisten en un acuerdo entre dos partes en el que se fija un parámetro a partir del que la aseguradora debe pagar o indemnizar -falta que la SBS lo defina- un monto específico, mencionó a Gestión

“Puede ser un tema de lluvias, terremoto, sequías, o incluso afectación de algún tipo de venta”, refirió.

Por ejemplo, si una lluvia supera determinado nivel previamente establecido en el contrato, la aseguradora paga (al beneficiario de la póliza). La ventaja es que no hay necesidad de realizar una inspección previa y tampoco se requiere, en caso de que se “dispare” el parámetro, enviar a un especialista para que determine los daños ocasionados.

“El seguro paramétrico simplemente se va a activar cuando se ejecute o se compruebe la afectación del parámetro establecido”, dijo el ejecutivo.

Alternativas

Rey reveló que una caja de ahorro y crédito adquirió un seguro paramétrico con Mapfre hace un año, que se activa en caso de terremoto.

En tanto, para resguardarse en el contexto de El Niño, hay conversaciones con otras entidades ediles. “Sobre todo, las cajas que están en el norte se han acercado para buscar alternativas (para protegerse ante lluvias e inundaciones) y hemos estado en contacto, pero estamos en ese proceso de estudio”, comentó.

Los seguros paramétricos pueden activarse por lluvias, terremoto, sequías, o incluso afectación de algún tipo de venta. (Foto: Andina)

Liquidez

El objetivo es concretar la venta de esos seguros paramétricos a cajas en los próximos meses, por lo que les permitiría en teoría protegerse de la perturbación climática, agregó.

Lo que busca el seguro paramétrico, cuando lo contrata una microfinanciera, es inyectar liquidez para que el beneficiario pueda continuar sus operaciones. Ello sucederá si aumenta la morosidad de su cartera de créditos a consecuencia de mayores precipitaciones, como se esperaría con El Niño, detalló Rey.

Asimismo, consideró que lo ideal es que el público en general hubiera podido acceder a seguros paramétricos en julio o agosto de este año, para activarlos en el próximo periodo de lluvias.

Sin embargo, estimó que los seguros paramétricos para personas saldrían “con fuerza” recién en el 2027.

Las pólizas paramétricas podrían llegar a ser una alternativa más económica, en especial para aquel público que hoy no tiene cobertura, sostuvo.

Centrales eléctricas

“El sector energético es uno de los que ha manifestado interés en ver cómo se podía estructurar un tipo de seguro paramétrico, en todo lo que tiene que ver con hidroeléctricas; si baja o crece demasiado el nivel (del agua) y tiene que suspenderse la generación”, señaló David Rey, de Mapfre Perú.

Los seguros paramétricos pueden activarse en caso de lluvias, sequías o terremotos, en los que se cuenta con datos medibles, explicó.

“(En el sector energía) hay un tema para poder analizar que es mucho más complejo. Debemos revisar con empresas especializadas cómo sería la paralización de una central eléctrica o de una central térmica, cómo incidiría y cómo se podría estructurar un tipo de cobertura paramétrica”, sostuvo.

Por su lado, las grandes empresas agrícolas tienen normalmente coberturas tradicionales (seguros multirriesgo), aunque también muestran interés por los seguros paramétricos, acotó Rey.