Mapfre opera actualmente seis camposantos en el país, ubicados en Lima, Piura, Chiclayo, Chincha, Pisco e Ica, como parte de su modelo de atención integral para los seguros de sepelio. Foto: Mapfre
Mapfre opera actualmente seis camposantos en el país, ubicados en Lima, Piura, Chiclayo, Chincha, Pisco e Ica, como parte de su modelo de atención integral para los seguros de sepelio. Foto: Mapfre
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Karen Guardia Quispe
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En los últimos años, el sector asegurador peruano ha ampliado su alcance hacia nuevos servicios relacionados con la protección integral de las personas y sus familias. En este escenario, la multinacional Mapfre ha desarrollado un modelo de negocio diversificado que, además de sus operaciones de seguros de vida y generales, incluye servicios de salud, funerarias y camposantos propios. En detalle, ¿qué estrategia tiene para expandir su unidad de Funerarias y Camposantos y qué oportunidades identifica en este segmento?

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