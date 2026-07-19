María Amalia De la Jara, directora de la unidad de Funerarias y Camposantos de Mapfre, explicó a Gestión que el negocio se sustenta en un modelo de integración vertical, en el que los seguros de sepelio son el punto de partida y se complementan con la operación de funerarias y camposantos propios para ofrecer un servicio integral.

Para ello, la compañía ha integrado toda la cadena de valor. “Los seguros de sepelio son el origen de nuestro modelo de negocio, pero la diferenciación y la calidad del servicio se sustentan en nuestros cementerios y en las funerarias Agustín Merino y Finisterre, que forman parte de Mapfre. Tener toda la cadena integrada nos permite ofrecer un servicio integral“, subrayó.

Actualmente, la empresa opera seis camposantos en el país: uno en Lima (Huachipa), dos en el norte (Piura y Chiclayo) y tres en el sur (Chincha, Pisco e Ica). Además, el camposanto de Lima cumplirá 20 años de operaciones el próximo año. Respecto al desempeño del negocio, De la Jara indicó que la unidad registró un crecimiento de 8% durante la primera mitad del año, en línea con las proyecciones de la empresa .

La ejecutiva destacó que el mayor dinamismo proviene de los productos de prevención. “Estamos creciendo 20% en la venta de productos de necesidad futura”, argumentó. Estos corresponden a contratos adquiridos de manera anticipada para la compra de sepulturas y otros servicios asociados a los camposantos, antes de que ocurra el fallecimiento.

Asimismo, resaltó el desempeño de las operaciones fuera de Lima. “En provincias estamos creciendo 14%“, comentó. Así, uno de los mercados con mayor avance es Chiclayo, donde Mapfre inauguró un camposanto en 2023. “Ese camposanto viene posicionándose de manera sólida y consistente. A mayo, los productos vinculados a esa sede crecen 43% respecto al mismo periodo del año anterior”, resaltó.

De la Jara añadió que la compañía ha desarrollado un portafolio de soluciones para atender las distintas necesidades de las familias frente al fallecimiento de un ser querido. Este incluye seguros de sepelio, pólizas individuales, planes de compra anticipada de sepulturas —conocidos como productos de necesidad futura— y servicios para casos de necesidad inmediata, dirigidos a personas que no contrataron una cobertura previamente y requieren atención a través de las funerarias y camposantos de la empresa.

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La aseguradora proyecta desarrollar dos nuevos camposantos ecológicos en Lima Norte y Arequipa durante los próximos tres años, además de ampliar la capacidad de su sede de Huachipa y ejecutar nuevas obras en Chiclayo y Piura. Foto: Mapfre

Expectativas de Mapfre para el 2026

De cara al cierre del 2026, la ejecutiva señaló que la empresa mantiene su proyección de crecer 8% en el año, aunque no descarta superar esa meta si se mantiene el desempeño registrado durante el primer semestre .

La compañía opera, agregó, con un esquema de distribución multicanal que combina fuerzas de venta propias, atención en los camposantos, un canal digital y otros mecanismos comerciales. Sobre las perspectivas del negocio, De la Jara afirmó que el mayor potencial de crecimiento se concentra en los productos de prevención, entre ellos los planes de necesidad futura, debido a la baja penetración de los seguros en el Perú .

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“Vemos un mercado muy grande. La penetración de seguros en el Perú sigue siendo baja y el sepelio es una necesidad tangible; todos vamos a enfrentar esa situación en algún momento, aunque no sabemos cuándo. Por eso trabajamos para llegar a más familias con productos que les permitan cubrir el impacto económico de ese momento”, esbozó.

En cuanto a los canales de venta, destacó el avance de la estrategia digital, aunque este tipo de productos aún requiere acompañamiento especializado. “El canal digital está creciendo bastante bien, pero es una venta que requiere asesoría. Por eso nuestro modelo combina la atención digital con asesoría personalizada, porque los clientes necesitan orientación antes de tomar una decisión”, manifestó.

Asimismo, Mapfre viene ampliando su estrategia de distribución mediante alianzas con entidades financieras e instituciones para comercializar productos de menor costo y llegar a un mayor número de clientes.

La ejecutiva agregó que la empresa continuará ampliando este tipo de acuerdos. “Siempre buscamos sumar más aliados. Cuantos más tengamos, mayor será nuestra capacidad de distribución y podremos llegar a más familias peruanas”, alegó.

María Amalia De la Jara, directora de la unidad de Funerarias y Camposantos de Mapfre, señaló que el mayor potencial de crecimiento del negocio está en los productos de prevención y adelantó que la compañía proyecta desarrollar dos nuevos camposantos ecológicos en Lima Norte y Arequipa. Foto: Mapfre

Las nuevas inversiones de Mapfre

Como parte de su estrategia de expansión, Mapfre proyecta desarrollar dos nuevos camposantos ecológicos en los próximos tres años. Uno estará ubicado en Lima Norte y el otro en Arequipa. “Son nuestros principales proyectos de mediano plazo“, adelantó De la Jara.

La alta directiva anotó que estas inversiones responden a una estrategia de crecimiento geográfico orientada a fortalecer la red que respalda los seguros de sepelio de la compañía. No obstante, precisó que, por tratarse de proyectos de gran envergadura, su ejecución dependerá de la obtención de permisos y autorizaciones.

La selección de las nuevas ubicaciones responde tanto a la concentración de asegurados como al potencial de demanda. Actualmente, Mapfre cuenta con 140,000 pólizas de seguros de sepelio que agrupan a 528,000 asegurados en todo el país . “Buscamos ubicaciones estratégicas donde exista una cartera importante de asegurados y una masa poblacional que justifique la inversión. Hacia allí seguiremos apuntando”, sostuvo.

Mientras avanza la expansión, la aseguradora continuará fortaleciendo su infraestructura actual. En detalle, este año ejecuta la ampliación de su camposanto de Huachipa (Lima) con la incorporación de alrededor de 100,000 nuevos niveles de sepultura, distribuidos en tres etapas. “Es una inversión importante que nos permitirá ampliar la capacidad del camposanto, ofrecer una mayor variedad de productos y darle sostenibilidad a la operación“, específico. La primera etapa estará lista antes de que concluya julio de este año, la segunda se entregará durante el segundo semestre del 2026 y la tercera en el primer trimestre del 2027.

Las obras incluyen además un nuevo módulo de nichos en Chiclayo, cuya inauguración está prevista para los próximos meses, en respuesta a la demanda de ese mercado, así como el relanzamiento del crematorio de Piura durante el último trimestre del año . “Los camposantos son operaciones dinámicas. Permanentemente realizamos inversiones para mejorar la infraestructura y ampliar la capacidad. En Chiclayo identificamos una mayor demanda por nichos y adecuamos nuestra oferta a esa necesidad”, esbozó.

La estrategia también contempla inversiones permanentes en la operación funeraria. Durante el año pasado, la compañía renovó parte de su flota con la incorporación de seis carrozas híbridas Mercedes-Benz y evalúa continuar con ese proceso en los próximos años. “Tenemos un plan permanente de renovación de flota”, indicó.

Sobre nuevas aperturas de funerarias, la ejecutiva descartó que existan planes inmediatos, al considerar que la cobertura actual es suficiente. “Contamos con diez agencias de Finisterre a nivel nacional, además de Agustín Merino en Lima. En las ciudades donde no tenemos presencia trabajamos con alianzas estratégicas con funerarias locales, lo que nos permite atender a nuestros asegurados en todo el país“, contó.

Hacia adelante, la compañía continuará enfocada en ampliar su presencia geográfica y fortalecer la oferta de productos de prevención. “Vamos a seguir impulsando nuestra estrategia de expansión en ciudades estratégicas y desarrollando productos que se adapten a las necesidades, hábitos de consumo y capacidad adquisitiva de las familias, siempre respaldados por nuestra red de camposantos y funerarias“, concluyó.

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