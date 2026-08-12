La formación de un piloto comercial demanda entrenamiento especializado y experiencia operacional, en un contexto donde el sector busca contar con más talento calificado. Foto: Composición Gestión.
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Giancarlos Torres
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Formar un piloto comercial demanda tiempo, inversión y entrenamiento especializado. Pero el desafío para el sector no termina allí: las escuelas buscan preparar profesionales que respondan a los estándares de las aerolíneas, mientras la retención del talento se convierte en otro de los retos para la aviación en el país.

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