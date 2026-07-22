ATSA Airlines opera una flota de cinco aeronaves para aviación ejecutiva, con capacidades de entre siete y 19 pasajeros. (Foto: ATSA Airlines)
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Eduardo Sotelo
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Durante años, el avión privado fue el símbolo por excelencia del lujo. La imagen del empresario o la celebridad descendiendo de un jet reforzó la idea de que se trataba de un servicio reservado para unos pocos. Sin embargo, esa percepción empieza a quedarse corta. Para ATSA Airlines, empresa del Grupo Romero, la aviación ejecutiva está dejando de verse solo como un servicio de exclusividad para convertirse en una herramienta de productividad empresarial. ¿Cómo así?

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