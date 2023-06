La arrogancia reciente de la industria quedó al descubierto el lunes, cuando Indigo accedió a comprar 500 Airbus SE, lo que eclipsó un récord establecido hace apenas unos meses por Air india. Esos jets se suman a las grandes compras de Ryanair Holdings Plc y a las de la startup saudita Riad Air, a principios de este año, con acuerdos anunciados que se acercan a los 1.500 aviones.

Pero mientras un grupo de ejecutivos muestra su fuerza corporativa, otros veteranos de la industria advierten que el mercado podría estar mostrando signos de sobrecalentamiento.

“Tenemos jugadores inundando el mercado con una gran cantidad de aviones, solo espero que lo estén haciendo bien”, dijo Akbar Al Baker, director ejecutivo de Qatar Airways.

Al Baker es un cliente importante, tanto de Boeing Co. como de Airbus, con su propio historial de acuerdos ostentosos. También lo es Steve Udvar-Hazy, pionero en arrendamiento de aviones y cofundador de Air Lease Corp.

“Es un poco mentalidad de rebaño que no está justificada por la economía o la realidad”, dijo Udvar-Hazy en una entrevista en el Salón Aeronáutico de París. “Pero esto es normal en el sector de las aerolíneas”.

Ambos dicen estar interesados en completar sus ya nutridas carteras de pedidos, de aproximadamente 400 aviones en el caso de Air Lease, con sede en Los Ángeles. Al Baker, por su parte, dice no tener prisa.

LEA TAMBIÉN: Tripulantes de EasyJet concluyen huelga en Portugal con más de 380 vuelos cancelados

Hubs Este-Oeste

Los dos hombres han sido eclipsados por las aerolíneas que planean un crecimiento explosivo en la encrucijada de viajes de Asia y Europa.

La avalancha de pedidos, que comenzó cuando la industria de viajes se recuperó por primera vez de la pandemia de covid-19 en EE.UU. hace dos años, ha dejado los 737 Max de Boeing prácticamente agotados hasta bien entrado 2028, y Airbus tendrá pocas plazas de entrega libres antes de 2030.

Cumplir con los pedidos tampoco será fácil. Tanto Airbus como Boeing se esfuerzan por aumentar la producción, ya que siguen luchando contra los problemas de la cadena de suministro y la falta de mano de obra cualificada.

Pero a las aerolíneas les preocupa que, si no hacen pronto sus pedidos, tendrán que ponerse al final de una fila que no hace más que crecer, con la posibilidad de perderse un auge de los viajes que no da señales de enfriamiento.

“Son como niños en dulcería”, dice Udvar Hazy refiriéndose al frenesí comprador. “Así está el sector de las aerolíneas”.

La compra de 500 aviones Airbus desvelada por IndiGo amplía la cartera de pedidos de la mayor aerolínea india a unos 1.000 aviones sin entregar.

En el principal evento del sector, que se celebra alternativamente en París y Londres, se están negociando más operaciones. Turkish Air está barajando la posibilidad de adquirir 600 aviones, mientras que Riyadh Air, la nueva aerolínea saudí, está considerando la posibilidad de adquirir 400 aviones de fuselaje estrecho.

“Siempre estamos en el mercado, pero no vamos a hacer grandes pedidos irracionales solo para conseguir publicidad”, declaró Udvar-Hazy.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí