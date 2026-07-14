El BCRP espera que el sector minero crezca sólo 0.3% en el presente año. | Foto: Andina.
El BCRP espera que el sector minero crezca sólo 0.3% en el presente año. | Foto: Andina.
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Elías García Olano
mailElías García Olano

Aunque la producción de cobre -el principal producto de exportación del Perú- mantuvo resultados positivos en los primeros cuatro meses del 2026, la actividad minera en general en dicho periodo parece acusar un freno, a juzgar por cifras oficiales.

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