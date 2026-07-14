En el cuarto mes del año, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la producción minera en el oro cayó en 6.1%, 20.2% en el zinc, 17.8% en el plomo, 1.1% en el molibdeno, si bien aumentó en la de cobre en 4.4%, en hierro en 2.1% y en estaño en 12.6%, respecto a igual mes del año pasado.

En el caso del metal rojo, con el resultado de abril, su explotación en los primeros cuatro meses de este año acumuló 918,284 toneladas métricas finas (TMF), un crecimiento del 3.6% respecto a similar periodo del 2025.

Producción cayó en 7 de las top 10

Sin embargo, ese resultado estuvo explicado sobre todo por el aumento en la actividad de tres principales compañías como Antamina (52.3%), Las Bambas (3.0%) y Antapaccay (13.1%). En las otras siete principales top ten cupríferas retrocedió.

Producción de cobre por principales empresas en Perú a abril del 2026. | Fuente: Minem

En el caso de Cerro Verde, se contrajo en 4.5%, en Southern en 9.9%, en Quellaveco en 3.9%, en Chinalco en 7.6%, en Marcobre en 23.3%, en Hudbay Perú en 0.6% y en El Brocal en 7.3%.

En ese mismo periodo acumulado, la producción de oro (que alcanzó los 33.2 millones de gramos finos) tuvo una caída de 4.1%, la de zinc una merma de 4.6%, la de plomo de 8.0%, la de molibdeno de 7.4%, aunque crecieron en la de plata (0.7%), hierro (2.0%) y estaño (2.0%).

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Se frena avance de PBI minero

Antes de los resultados de abril, el PBI del sector minero mostraba ya un freno. Tras el aumento del 3.59% en enero, en febrero apenas creció en 0.13% y en marzo lo hizo en 0.11%, por debajo del PBI en general, que superó el umbral del 3%.

Esta tendencia de la actividad minera parece ir más en línea con las proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) que, para el 2026, espera que el PBI de la minería metálica crezca solo 0.3%.

Además, en el primer trimestre de este año, el volumen de las exportaciones de cobre (con 697,400 TMF) resultó inferior en 0.07% con respecto al mismo lapso del 2025 (697,900 TMF), aun cuando su valor en ese periodo del 2026, con US$ 10,039.2 millones fue mayor en 53.51% respecto al del año previo (US$ 6,539.6 millones).

Crecimiento del PBI del sector minero se desacelera, según data del Minem. | Foto: Minem.

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Inversión en exploración en caída

En cuanto a las inversiones del sector, según el Minem, en abril alcanzaron los US$ 551.6 millones, un aumento del 42.9%. Con esto, en los cuatro primeros meses de este año, acumulan US$ 2,051.9 millones, un crecimiento de 43.5% versus los US$ 1,430.1 millones del mismo periodo del 2025.

En el periodo acumulado, lo que más creció fue el gasto en infraestructura (86.1%), seguido de desarrollo y preparación de minas (71.4%), plantas de beneficio (24.1%) y equipamiento minero (18.8%), aunque el gasto en exploración declinó en 0.7%.

Inversión en exploración minera a abril de 2026. | Fuente: Minem

Según el Minem, la inversión en exploración (que acumula US$ 214 millones a abril) estuvo concentrada en un 34.3% en tres grandes empresas, Compañía Minera Zafranal, Minera Poderosa y Minas Buenaventura.

Además, indicó que la prioridad en la inversión exploratoria está orientada a asegurar la reposición de reservas y la ampliación del horizonte productivo de las operaciones en curso.

Esto confirmaría lo que ya advierten analistas: que las inversiones en exploración buscan mantener el ritmo de las operaciones, pero no apuntan al desarrollo de nuevos proyectos.

Proyección del sector

En general, el titular del Minem, Waldir Ayasta, proyectó que las inversiones mineras bordearían los US$ 6,300 millones al cierre del 2026, cifra que significaría un incremento de apenas el 1.15% en comparación con los US$ 6,228 millones del 2025.

Al respecto, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, en diálogo con Gestión, coincidió en que la perspectiva gremial es que la inversión minera este año sería muy parecida a la del año pasado con tendencia a crecer ligeramente.

Exportaciones mineras, participación por principales minerales que explota el Perú, a marzo 2026. | Fuente: Minem

En tal sentido, Torreblanca consideró que la prioridad del nuevo Gobierno a fin de destrabar las inversiones mineras debe ser la simplificación y reducción de los plazos de aprobación de los más de 400 procedimientos que deben seguir las empresas del ramo. Esto se estaba revisando en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Desarrollar una mina puede tomar 40 años

A su turno, Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló a Gestión que su proyección por el lado de la producción minera es que logre un crecimiento del 2%, similar al del 2025. No proyectan mayor dinamismo en esa actividad, debido a la falta de nuevas operaciones mineras de importancia.

“De hecho, varias empresas están esperando para este año caídas en su producción, por menores leyes de mineral, es decir, por menor porcentaje de concentración de cobre que puedan recuperar, como por ejemplo Southern Perú, que registra caídas en su producción en los últimos meses”, anotó.

En cuanto a las inversiones en exploración, Herrera observó que, en general e incluso a nivel internacional, están tomando más tiempo, no sólo en lograr descubrimientos de mineral, sino en determinar si un proyecto será rentable.

Además, refirió que el IPE ha calculado que los proyectos mineros que se han puesto en marcha en las últimas décadas han demorado en promedio 40 años en desarrollarse.

“Entonces, hay un periodo en el que no vamos a ver un impulso tan fuerte en la producción, incluso si se aceleraran ahora las inversiones en exploración”, advirtió.